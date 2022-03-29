Ersin Destanoğlu 13 milyon euro transfer ücretiyle Nice'ye gidiyor - Son Dakika
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Ersin Destanoğlu 13 milyon euro transfer ücretiyle Nice'ye gidiyor

29.03.2022 00:59

21 yaşındaki Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'tan Nice'ye transfer olacak. 7 milyon euroluk teklifi reddeden siyah-beyazlılar, Fransız ekibinden 13 milyon euro istedi. Bu teklifi olumlu karşılayan Nice'in transferi gerçekleştirmek için harekete geçeceği öğrenildi. Fransız ekibine imza atması durumunda Ersin Destanoğlu, Beşiktaş tarihinin en pahalı 3. satışı olacak.

Fransa Ligue 1 ekibi Nice, Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu'nu renklerine bağlamak için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ İLK TEKLİFİ GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Akşam'ın haberine göre, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'ın geçtiğimiz yaz aylarında Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'na yaptığı 7 milyon euroluk teklif siyah-beyazlılar tarafından yetersiz bulunmuş ve geri çevrilmişti. Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'ın 13 milyon euro beklediği ve yapılan pazarlıklarla transferin yaklaşık 11-12 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleşebileceği öğrenildi.

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EN PAHALI 3. SATIŞ OLACAK

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun transferinin 8 milyon euro ve üstü bir rakama gerçekleşmesi halinde genç kaleci, siyah-beyazlı takımın şimdiye kadarki en pahalı 3. transfer satışı olarak tarihe geçecek.

Beşiktaş'ın en yüksek transfer satışları ise şöyle:

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Ersin Destanoğlu, Beşiktaş, Ligue 1, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ersin Destanoğlu 13 milyon euro transfer ücretiyle Nice'ye gidiyor - Son Dakika


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