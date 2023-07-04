Avrupa hayalleri kuran Ersin Destanoğlu'na tek teklif Pendikspor'dan geldi - Son Dakika
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Avrupa hayalleri kuran Ersin Destanoğlu'na tek teklif Pendikspor'dan geldi

04.07.2023 10:20

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, takımdan ayrılma planları yapıyor ve Avrupa'da oynamak istiyor. Ancak şu ana kadar sadece Pendikspor'dan resmi bir teklif almış durumda. Ersin, sürekli forma giyeceği bir takıma gitmeyi tercih ediyor. Beşiktaş ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Ersin'in piyasa değeri ise 5 milyon euro.

Genç yaşta kalesini korumaya başladığı Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşayan Ersin Destanoğlu, eldivenleri Mert Günok'a kaptırdı. Takımdan ayrılma planları yapan 22 yaşındaki eldivenin hayali Avrupa. Ancak şu ana kadar Beşiktaş'a Ersin için gelen tek resmi teklif Pendikspor'dan.

SÜREKLİ OYNAYACAĞI BİR TAKIMA GİTMEK İSTİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre; Pendikspor, Ersin Destanoğlu'na imza attırarak kadrosunu güçlendirmek istiyor. İstanbul ekibi bu doğrultuda çalışmalarına başlarken, 22 yaşındaki kaleci Avrupa'dan teklif gelmemesi halinde sürekli forma giyeceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

2026 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Milli eldivenin piyasa değeri ise 5 milyon euro.

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Ersin Destanoğlu, Pendikspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa hayalleri kuran Ersin Destanoğlu'na tek teklif Pendikspor'dan geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa hayalleri kuran Ersin Destanoğlu'na tek teklif Pendikspor'dan geldi - Son Dakika
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