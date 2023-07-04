Genç yaşta kalesini korumaya başladığı Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşayan Ersin Destanoğlu, eldivenleri Mert Günok'a kaptırdı. Takımdan ayrılma planları yapan 22 yaşındaki eldivenin hayali Avrupa. Ancak şu ana kadar Beşiktaş'a Ersin için gelen tek resmi teklif Pendikspor'dan.
Fanatik'te yer alan habere göre; Pendikspor, Ersin Destanoğlu'na imza attırarak kadrosunu güçlendirmek istiyor. İstanbul ekibi bu doğrultuda çalışmalarına başlarken, 22 yaşındaki kaleci Avrupa'dan teklif gelmemesi halinde sürekli forma giyeceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.
Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Milli eldivenin piyasa değeri ise 5 milyon euro.
Son Dakika › Spor › Avrupa hayalleri kuran Ersin Destanoğlu'na tek teklif Pendikspor'dan geldi - Son Dakika