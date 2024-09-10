Ersin Korkut'tan Zapspor'a Jest - Son Dakika
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Ersin Korkut'tan Zapspor'a Jest

Ersin Korkut\'tan Zapspor\'a Jest

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Ersin Korkut, yıllar önce kaptanlığını yaptığı Hakkari Zapspor idmanına katılarak takıma büyük jest yaptı. Zapspor idmanına katılan Korkut, eski günleri yad etti ve takıma destek çağrısı yaptı.

10.09.2024 08:56
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Ünlü tiyatro ve sineme oyuncusu Ersin Korkut, yıllar önce kaptanlığını yaptığı Hakkari Zapspor idmanına katılarak takıma büyük jest yaptı.

Zapspor idmanına katılan Ersin Korkut, Zapspor Kulüp Başkanı Ayhan Tunç ve takım hocası Mikail Özdemir ile eski günleri yad etti. Futbolcularla uzun uzun sohbet eden Korkut, "Hakkari Zapspor kentimizi bölgesel amatör ligde temsil etmektedir. Şimdi Zapspor yeniden bu heyecanı yaşatmak için mücadele ediyor. Hepimizin Zapspor'a destek olması gerekir. Umut ediyorum ki Hakkari futbolu özlem duyulan eski günlerine kavuşur" dedi.

Başkan Ayhan Tunç ise kendilerini sahada ziyaret eden Ersin Korkut'un gelişinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tunç, "Yıllar önce Zapspor kaptanlığını yapmış olan Ersin kardeşimiz yıllar sonra yine bağlılığını göstermek için bizleri ziyarette bulundu. Kendisi her zaman bu kulübün fahri kaptanı olarak anılacaktır. Ayrıca 2 gün sonra Ziraat Türkiye Kupasında deplasmanda Bitlis Güzeldere maçına çıkacak olan takımımıza ziyareti büyük bir motivasyon oldu. Zapspor kentin takımıdır. Herkesin katkısına ve desteğine ihtiyacı vardır" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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