Ersun Yanal, Amedspor'dan Ayrıldı - Son Dakika
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Ersun Yanal, Amedspor'dan Ayrıldı

Ersun Yanal, Amedspor\'dan Ayrıldı

Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı. Tepkiler sonrası paylaşım silindi.

30.10.2024 21:19
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FUTBOL 1'inci Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Ersun Yanal dönemi sona erdi. Yanal, yaptığı açıklamada yönetimle karşılıklı olarak anlaşarak ayrılma kararı aldıklarını söyledi.

1'inci Lig'de mücadele eden ve 3 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak topladığı 13 puanla 16'ncı sırada yer alan Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Ayrılık haberini Ersun Yanal, kulübün resmi sosyal medya hesabından açıklama yaparak duyurdu. Ancak, paylaşılan videoda Ersun Yanal'ın bazı taraftarları kast ederek kullandığı 'haydut' kelimesi tepki gördü. Tepkilerin ardından kulüp, paylaşımı sildi.

'MAALESEF YALNIZLAŞTIRILDIK'

Teknik direktör Ersun Yanal, yaptığı açıklamada yönetimin devredileceğini belirterek, "Amedspor benim için bir meydan okuma demiştim ve bu meydan okuma ile başladığımız sürecin, bugün yönetim kurulunun da aldığı kararla ve benim de onların bu kararına katılarak, son verdiğimiz bir güne geldik. Amedspor çok önemli bir süreç başlattı. Çünkü halk takımı olmak, halka ait olmak ve bir futbol takımından fazlası olmak gibi mesajlarla yola çıkmıştık. Burada önemli olan altyapıydı. Türkiye, belki de dünyanın en genç nüfusuna sahip ülke ve en çok genç nüfusun yaşadığı yer de burası. Hayaller, bu gençlerin sporla tanıştırılıp 30 milyon taraftarı olduğu kulübün altyapısıyla birlikte yükselişini sağlayacak bir süreçti bu heyecanla başladığımız günler. Tesisler yapılacaktı, 30 bin kapasiteli stadyumda büyük bir coşkuyla maçlar oynayacaktık. Yapılacak tesislerin altyapıları, hem altyapılar için hem kadın takımı için hem daha konforlu antrenmanlar, çalışmalar yapabilmek için birçok faktörü bir araya getirecek bir istişareden geçen birliktelikle bu işlerin organizasyonu söz konusuydu. Bu başlangıçtaki yönetim kurulunun düzenleyeceği toplantıda bunu size Sayın Aziz Elaldı ve ekibi çok net bir şekilde açıklayacaktır. Elimize verilen imkanların dahilinde hep beraber çok ciddi bir çaba içerisinde olduk. Hesap sormak değil, hesap vermek konusunda çok iddialıyım. Çünkü 35 yılımı futbola verdim. Bu birikimlerin öyle bedavaya, ikili ağızla konuşulacak yere verilmesine asla müsaade etmem. Saçma sapan, bu konuda hiçbir emeği olmamış 3 tane X hesabından yapılan suçlamalarla, biz yıkılmayız, ayaktayız. Burada emin olun hepimiz çok kısa bir süre içerisinde Amedspor'un başarılarını destekleyeceğiz. Biz öyle davranacağız, yönetim öyle davranacak. Bundan herkes emin olabilir. Asla yalnızlaştırılmayacaklar, yalnızlaştırılmaya izin vermeyecekler. Biz maalesef yalnızlaştık ve yalnızlaştırıldık. Hep beraber bunun bedelini öderiz, ödedik. Şu anda ben ve yönetimdeki arkadaşlarım, bedelin karşılığı yönetimi devrediyoruz. Umarım gelecek olan kişilerin bu görevi layıkıyla yerine getireceklerini ve Amedspor'u en kısa sürede bulundukları yere taşıyacaklarına inanıyorum" dedi.

'BİZ VE MEVCUT YÖNETİM, BUNDAN SONRA OLMAYACAĞIZ'

Yanal, Amedspor'un yeni bir yapılanmayla nefes alabileceğini belirterek, "Buraya geldiğimizde bizi heyecanlandıran birtakım birleşmeler vardı. Fakat o kadar çok yalnızlaştırıldık ki, bir süre sonra taahhüt edilenlerin hiçbiri yapılmamaya başlandı. Bunun içinde tesisler var, fitness var. Şu an kaldığımız tesis var, suları akmıyor, duşlar çalışmıyor. Elektrik kesiliyor, karanlıkta antrenman yapıyoruz. Sonra birileri gelip video çekiyor, kulübe hesap soruyor. Komik bazı şeyler yaşadık. Maalesef bunların planlı olduğunu düşünüyorum. Taraftarlık kulübe gelip hocaya nasıl oyuncu oynatmasını söylemek değildir. Özellikle yönetim, istişare ya da sivil toplum örgütleri, tribünler, hepimize sahip çıkması gerekirken, tam tersi kimse sahip çıkmıyor, çıkmadı. Bu kulüp yönetimi de bu konuda sahiplenmeliydi. Onlara da sahip çıkmadılar. Bundan sonraki süreci söyleyeyim, kulübü basarlar, haydutluk yaparlar, hesap sorarlar, kavga çıkarırlar. Bu 'Sarı öküz' hikayesine benzer. 'Sarı öküz'ü verdin mi, gerisi gelir. 'Sarı öküz'ü vermeyeceksin. Ben bunun provokasyon olduğunu düşünüyorum, çok da üzerinde durmadık zaten. Bu Amedspor'a yakışmıyor. Amedspor kültürüne, oluşturduğu değerlere hiç yakışmıyor. Bana böyle anlatmadılar, ben de böyle izlemedim. 30 bin seyircinin geldiği, taraftarların hep beraber türkü söyleyip, saygılı bir şekilde rakiplerini alkışlayıp döndüğü taraftarları ben görmedim. Neden? Çünkü sahada oynayamadık. Herhalde bir haydut grubu geldi, değişti birden bire. Kimseyi suçlamıyorum ama gerçek taraftar bu olamaz. Gerçek taraftar, takımını iyi ya da kötü günde destekler. Hatta düştüğünde ağlar, omzuna alır taşır. Bir de inanmadığım bir şey var, 'Ey yönetim taraftarına sahip çık', hayır. Taraftar yönetimine sahip çık. Yoksa sen niye taraftarsın? Takımına sahip çıkmak için. Bu tür yanlış düşüncelerin karşısındayım. Karşı durmak için de her türlü bedeli öderim, problem değil. Sevgili Amedspor taraftarlarının takımlarını desteklemeleri için bir fırsatları olduğunu düşünüyorum. Yeni bir yapılanmayla nefes alacaklarını düşünüyorum. 6 puanlık farklar çok önemli değil. Bu ligde 12 puan farkla önde olup, devreyi kapatıp son anda Play Off'ta bile kalamayacak durumlar hesap edildiğinde, o kadar çok zaman var ki, umarım bu zamanı doğru yönetirler. Diyarbakır'ın misafirperverliği, onların hoşgörüsü, takımlarına desteği umarım devam eder. Biz ve şuandaki mevcut yönetim bundan sonra olmayacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ersun Yanal, Amedspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ersun Yanal, Amedspor'dan Ayrıldı - Son Dakika

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