Sezon başında sürpriz bir kararla Trendyol 1. Lig ekibi Amedspor'un başına geçen teknik direktör Ersun Yanal şampiyonluk isteyen taraftarların beklentisini karşılayamadı. Uzun süredir istifa çağrıları yapılmasına rağmen görevinin başında olan Yanal, antrenman sonrasında bir taraftarla tartıştı.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın performansını beğenmeyen bir grup taraftar tesislerin önüne gelerek antrenmanın bitmesini ve deneyimli teknik adamı bekledi.
Antrenman sonrası tesisten çıktığı sırada Ersun Yanal'ın yanına gelen taraftarlar, 62 yaşındaki çalıştırıcıyla sözlü tartışmaya girdi. Bir taraftarın tecrübeli teknik adamla burun buruna geldiği de görüntülere yansıdı.
Amed Sportif Faaliyetler Yönetim Kurulu Üyesi Faysal Tosun'un ise taraftarlara, "Bu davranış uygun değil. Her gelen kişi hesap soramaz" şeklinde bir uyarıda bulunduğu duyuldu.
Süper Lig parolasıyla lige başlayan Diyarbakır ekibi geride kalan 9 haftada 3 galibiyet 4 beraberlik 2 mağlubiyet ile 13 puan topladı ve 12. sırada yer aldı.
Son Dakika › Spor › Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi - Son Dakika
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