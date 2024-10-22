Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi

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Sezon başında sürpriz bir kararla Trendyol 1. Lig ekibi Amedspor'un başına geçen teknik direktör Ersun Yanal şampiyonluk isteyen taraftarların beklentisini karşılayamadı. Uzun süredir istifa çağrıları yapılmasına rağmen görevinin başında olan Yanal, antrenman sonrasında bir taraftarla tartıştı.

TESİSLERİN ÖNÜNDE ERSUN YANAL'I BEKLEDİLER

Teknik direktör Ersun Yanal'ın performansını beğenmeyen bir grup taraftar tesislerin önüne gelerek antrenmanın bitmesini ve deneyimli teknik adamı bekledi.

YANAL İLE TARAFTAR BURUN BURUNA GELDİ

Antrenman sonrası tesisten çıktığı sırada Ersun Yanal'ın yanına gelen taraftarlar, 62 yaşındaki çalıştırıcıyla sözlü tartışmaya girdi. Bir taraftarın tecrübeli teknik adamla burun buruna geldiği de görüntülere yansıdı.

YÖNETİCİ TARAFTARI UYARDI

Amed Sportif Faaliyetler Yönetim Kurulu Üyesi Faysal Tosun'un ise taraftarlara, "Bu davranış uygun değil. Her gelen kişi hesap soramaz" şeklinde bir uyarıda bulunduğu duyuldu.

AMEDSPOR'UN LİGDEKİ DURUMU

Süper Lig parolasıyla lige başlayan Diyarbakır ekibi geride kalan 9 haftada 3 galibiyet 4 beraberlik 2 mağlubiyet ile 13 puan topladı ve 12. sırada yer aldı.