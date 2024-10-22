Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi

Geniş Video İzle

Amedspor Trendyol 1. Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlasa da teknik direktör Ersun Yanal ile bu hedefinin çok uzağında kaldı. Bunun üzerine taraftarlar tarafından bir süredir istifası istenen Yanal, antrenman sonrasında kendisini bekleyen taraftarla gerginlik yaşadı. Tecrübeli teknik adam, sözlü tartışma esnasında bir taraftarla burun buruna geldi.

22.10.2024 22:40  Güncelleme: 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sezon başında sürpriz bir kararla Trendyol 1. Lig ekibi Amedspor'un başına geçen teknik direktör Ersun Yanal şampiyonluk isteyen taraftarların beklentisini karşılayamadı. Uzun süredir istifa çağrıları yapılmasına rağmen görevinin başında olan Yanal, antrenman sonrasında bir taraftarla tartıştı.

TESİSLERİN ÖNÜNDE ERSUN YANAL'I BEKLEDİLER

Teknik direktör Ersun Yanal'ın performansını beğenmeyen bir grup taraftar tesislerin önüne gelerek antrenmanın bitmesini ve deneyimli teknik adamı bekledi.

YANAL İLE TARAFTAR BURUN BURUNA GELDİ

Antrenman sonrası tesisten çıktığı sırada Ersun Yanal'ın yanına gelen taraftarlar, 62 yaşındaki çalıştırıcıyla sözlü tartışmaya girdi. Bir taraftarın tecrübeli teknik adamla burun buruna geldiği de görüntülere yansıdı.

YÖNETİCİ TARAFTARI UYARDI

Amed Sportif Faaliyetler Yönetim Kurulu Üyesi Faysal Tosun'un ise taraftarlara, "Bu davranış uygun değil. Her gelen kişi hesap soramaz" şeklinde bir uyarıda bulunduğu duyuldu.

AMEDSPOR'UN LİGDEKİ DURUMU

Süper Lig parolasıyla lige başlayan Diyarbakır ekibi geride kalan 9 haftada 3 galibiyet 4 beraberlik 2 mağlubiyet ile 13 puan topladı ve 12. sırada yer aldı.

Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi

Ersun Yanal, Amedspor, Trendyol, Amedspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ferhat Oç eser:
    Ferhat Eserin annnesini amaedspor futbolcularına verin ülkeye barış gelsin 43 8 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    Ahmedsporlu bir sürü kardeşin olacak hadi iyisin Feroş... 17 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Ferhat eser önden koyuyor arkadan çıkarıyor talatınkarisına koydum ertesi gün doğrudur mutluluktan 1 12 Yanıtla
    Gökhan Sarı:
    Bizim efendi efendi yazdığımız yorumlar yayınlanmıyor. Bunu nasıl yayınlıyorsunuz çok ilginçsiniz 1 0
  • Ferhat Oç eser:
    annen o şovu amedsporlu futbolculara yapıyor şu an 12 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    talatın beyaz tenli karısı amedsporlulara otelde özel showlar yapmış gene 3 8 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    yorumlar çöp dönmüş 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
20:01 Olay iddia Bahçeli’nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP’ye geçiyor Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor
10:54 Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan’a salladı Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan'a salladı
10:53 15 Temmuz’da 42 şehit veren Özel Harekat’tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj 15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat'tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj
10:48 Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi doktor kurbanı olmuş Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi doktor kurbanı olmuş
10:35 Arjantin’de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü Arjantin'de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü
10:26 Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK’dan para almak Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK'dan para almak
10:13 ABD’de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 03:50:10. #1.13#
SON DAKİKA: Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.