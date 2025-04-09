Ersun Yanal'ın Acı Günü: Annesi Bahriye Yanal Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ersun Yanal'ın Acı Günü: Annesi Bahriye Yanal Hayatını Kaybetti

Ersun Yanal\'ın Acı Günü: Annesi Bahriye Yanal Hayatını Kaybetti

Ünlü teknik direktör Ersun Yanal, annesi Bahriye Yanal'ın vefatıyla büyük üzüntü yaşadı. Bir süredir hastanede tedavi gören Bahriye Yanal, memleketi Denizli'de vefat etti. Cenazesi yarın Denizli Asri Mezarlık Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aynı mezarlığa defnedileceği belirtildi.

09.04.2025 13:46
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A Milli Takım, Fenerbahçe ve Trabzonspor dahil birçok kulüpte teknik direktörlük yapan Ersun Yanal, annesi Bahriye Yanal'ın vefatıyla sarsıldı.

BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Bahriye Yanal, memleketi Denizli'de hayatını kaybetti. Bahriye Yanal'ın cenazesinin yarın Denizli Asri Mezarlık Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aynı mezarlığa defnedileceği açıklandı.

Kaynak: DHA

Antalyaspor, Trabzonspor, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Denizli, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ersun Yanal'ın Acı Günü: Annesi Bahriye Yanal Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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