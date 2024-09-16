Erteleme Maçlarının Hakemleri Belli Oldu

Avrupa kupaları nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 17, 18 ve 19 Eylül'de oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
17 Eylül Salı:
20.00 Galatasaray- Gaziantep FK: Cihan Aydın
18 Eylül Çarşamba:
20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
19 Eylül Perşembe:
20.00 Trabzonspor- Bellona Kayserispor: Mehmet Türkmen
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