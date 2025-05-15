Spor spikeri ve yorumcusu Ertem Şener, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan Türkiye Kupası Final maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Ertem Şener, Galatasaray'ın başarısına dikkat çekerken, çok tartışılacak sözlere imza attı.
Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Ertem Şener, ''Galatasaray sanki taraftarını memnun etmek için kupayı kazanma hedefiyle sahaya çıktı. Trabzonspor ise sezon boyunca büyük bir başarı yakalamış gibi rahat bir görüntü sergiledi.'' dedi.
Galatasaray'ın önümüzdeki sezonda da şampiyonluk için en güçlü aday olduğunu belirten Ertem Şener, '' Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un nasıl bir hamle yapacağını merak ediyorum. Türk futbolu artık Galatasaray ve diğerleri şeklinde bir noktaya geldi'' diyerek tartışma fitilini alevledi.
Final maçı sonrası Ertem Şener'in yorumları sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Ertem Şener'e başta Trabzonspor olmak üzere birçok Fenerbahçe taraftarı da tepki gösterdi.
Son Dakika › Spor › Ertem Şener'den tartışma yaratan açıklama: Galatasaray ve diğerleri - Son Dakika
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