Ertem Şener'den tartışma yaratan açıklama: Galatasaray ve diğerleri - Son Dakika
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Spor

Ertem Şener'den tartışma yaratan açıklama: Galatasaray ve diğerleri

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Spor spikeri ve yorumcusu Ertem Şener, Ziraat Türkiye Kupası Finali sonrası yaptığı açıklamalarla tartışma yarattı. Galatasaray'ın başarısı hakkında konuşan Şener, ''Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un nasıl bir hamle yapacağını merak ediyorum. Türk futbolu artık Galatasaray ve diğerleri şeklinde bir noktaya geldi.'' dedi.

15.05.2025 17:14
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Spor spikeri ve yorumcusu Ertem Şener, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan Türkiye Kupası Final maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Ertem Şener, Galatasaray'ın başarısına dikkat çekerken, çok tartışılacak sözlere imza attı.

''KUPAYI KAZANMA HEDEFİ''

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Ertem Şener, ''Galatasaray sanki taraftarını memnun etmek için kupayı kazanma hedefiyle sahaya çıktı. Trabzonspor ise sezon boyunca büyük bir başarı yakalamış gibi rahat bir görüntü sergiledi.'' dedi.

''GALATASARAY VE DİĞERLERİ''

Galatasaray'ın önümüzdeki sezonda da şampiyonluk için en güçlü aday olduğunu belirten Ertem Şener, '' Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un nasıl bir hamle yapacağını merak ediyorum. Türk futbolu artık Galatasaray ve diğerleri şeklinde bir noktaya geldi'' diyerek tartışma fitilini alevledi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞILDI

Final maçı sonrası Ertem Şener'in yorumları sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Ertem Şener'e başta Trabzonspor olmak üzere birçok Fenerbahçe taraftarı da tepki gösterdi.

Ertem Şener\'den tartışma yaratan açıklama: Galatasaray ve diğerleri

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Son Dakika Spor Ertem Şener'den tartışma yaratan açıklama: Galatasaray ve diğerleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • onder geldi:
    Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın arkasında devlet yok kendi imkanlarıyla mücadele eden takım burda başarılı olamaz 28 71 Yanıtla
  • Osman Kaan:
    Adam yanlış birsey söylememiş, neden tartışma yarattı diye başlık atılıyor anlamadım. Ali koç fenerbahçeyi sıradanlastirdi bunu fenerbahçeli arkadaşlarımızda söylüyor 70 4 Yanıtla
  • Ankara null:
    hepsine saplar geceriz 18 11 Yanıtla
  • Hakan1421:
    adam haklı işte neyi hazmedemiyorsunuz, Yok arkasında devlet var Yok fetö var bunları söyleyen harbi kuş beyinli yoksa ülkede fetö mü kalmış elebaşı şerefsiz dahi geberniş gitmiş, TFF ve Mhk başkanı Galatasaray düşmanı, spor bakanı fenerli hatta Cumhur başkanı fenerli, Ali Koç düzenli olarak siyasilerle görüşüyor, ama gelde bunu kuş beyinli kişilere anlatabilirsen anlat 9 3 Yanıtla
  • 9jh8ccw44v:
    adamin isi bi yerlerinden element uydurup etkilesim almak, ne alaka yani? burasi Turkiye gercekten hak etse bile birisi ceker altindan sandalyeyi oturturlar mabadinin ustune! 2 2 Yanıtla
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