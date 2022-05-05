Ertem Şener'in Real Madrid'in oyuncusuna yaptığı benzetme herkesi güldürdü - Son Dakika
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Ertem Şener'in Real Madrid'in oyuncusuna yaptığı benzetme herkesi güldürdü

05.05.2022 07:50

Şifresiz yayınlanan karşılaşanın spikerliğini yapan Ertem Şener, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior için kullandığı benzetmeyle futbolseverleri güldürdü.

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un ardından 2. finalist bu gece belli oluyor. İngiltere'deki maçı 4-3 kazanan Manchester City, rövanşta Santiago Bernabeu'da Real Madrid'in konuğu oldu. Şifresiz yayınlanan karşılaşmanın spikerliğini yapan Ertem Şener, Real Madrid'in yıldızı için kullandığı benzetmeyle futbolseverleri güldürdü.

Dev maçı anlatan Ertem Şener, canlı yayında yaptığı benzetmeyle dalga konusu oldu
Vinicius Junior

"ÇOCUK ADAM"

Ertem Şener, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior için "Çocuk adam" benzetmesi yaptı. Bu benzetme futbolseverler arasında dalga konusu olurken, sosyal medyada kısa süre içerisinde yüzlerce paylaşım yapıldı. Bazıları "Çocuk adam" benzetmesini komik bulurken, bazı futbolseverler de anlamsız buldu.

Dev maçı anlatan Ertem Şener, canlı yayında yaptığı benzetmeyle sosyal medyanın diline düştü
Dev maçı anlatan Ertem Şener, canlı yayında yaptığı benzetmeyle sosyal medyanın diline düştü
Dev maçı anlatan Ertem Şener, canlı yayında yaptığı benzetmeyle sosyal medyanın diline düştü
Dev maçı anlatan Ertem Şener, canlı yayında yaptığı benzetmeyle sosyal medyanın diline düştü
Dev maçı anlatan Ertem Şener, canlı yayında yaptığı benzetmeyle sosyal medyanın diline düştü
Dev maçı anlatan Ertem Şener, canlı yayında yaptığı benzetmeyle sosyal medyanın diline düştü
Dev maçı anlatan Ertem Şener, canlı yayında yaptığı benzetmeyle sosyal medyanın diline düştü
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Vinicius Junior, Ertem Şener, Real Madrid, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ertem Şener'in Real Madrid'in oyuncusuna yaptığı benzetme herkesi güldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ertem Şener'in Real Madrid'in oyuncusuna yaptığı benzetme herkesi güldürdü - Son Dakika
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