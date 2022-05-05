Ertem Şener'in Real Madrid'in oyuncusuna yaptığı benzetme herkesi güldürdü - Son Dakika

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un ardından 2. finalist bu gece belli oluyor. İngiltere'deki maçı 4-3 kazanan Manchester City, rövanşta Santiago Bernabeu'da Real Madrid'in konuğu oldu. Şifresiz yayınlanan karşılaşmanın spikerliğini yapan Ertem Şener, Real Madrid'in yıldızı için kullandığı benzetmeyle futbolseverleri güldürdü.

Vinicius Junior

"ÇOCUK ADAM"

Ertem Şener, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior için "Çocuk adam" benzetmesi yaptı. Bu benzetme futbolseverler arasında dalga konusu olurken, sosyal medyada kısa süre içerisinde yüzlerce paylaşım yapıldı. Bazıları "Çocuk adam" benzetmesini komik bulurken, bazı futbolseverler de anlamsız buldu.