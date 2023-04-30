Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, bu akşam saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesi maçın hakemi Ali Şansalan'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Ertem Şener sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, " Ali Şansalan'da sıkıntı var. Ateşi yükselmiş ve bağırsaklarından problem yaşıyor. İshal olmuş. Derbiyi yönetemeyebilirmiş." ifadelerini kullandı.
Ali Şansalan'ın derbiye atanması Galatasaray cephesinin tepkisini çekmiş, taraftarlar Ali Koç ve Ahmet Nur Çebi'nin Şansalan'ı istediğini iddia etmişti. Fenerbahçe ve Beşiktaş bu iddialar üzerine sert bir açıklama yaparak bu iddiaları yalanlamıştı.
Son Dakika › Spor › Ertem Şener yaptığı paylaşımla ortalığı karıştırdı: Ali Şansalan hastalandı - Son Dakika