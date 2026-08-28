Ertuğrul Arslan: '3 Puanı Kayıp Ettik' - Son Dakika
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Ertuğrul Arslan: '3 Puanı Kayıp Ettik'

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Bandırmaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, Pendikspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Final paslarında biraz dikkatli olabilsek, buradan 3 puanla dönebilirdik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Bandırmaspor, konuk olduğu Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, "İyi hazırlanarak geldik. Hedefimiz galip gelmekti. Pendikspor, fiziksel anlamda ligin en hazır takımlarından bir tanesi. Saha içi organizasyonları ve birlikte oynama alışkanlıkları olan bir takıma karşı zor bir müsabaka oynayacağımızı biliyorduk. Özellikle ilk yarıda hem topla hem de topsuz oyundan memnun değilim. Gol bulmamıza rağmen ilk yarıdaki oyunumuzdan memnun değilim. İkinci yarıda dengeleri ele geçirdik. Final paslarında biraz dikkatli olabilsek, buradan 3 puanla dönebilirdik. Buraya gelen taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Önümüzde daha çok maç var. Lig sonunda inşallah Bandırmaspor, puan tablosunun yukarılarında olacak. Tabii hatalarımızdan ders çıkaracağız. Deplasman oyunumuzu geliştireceğiz. Bandırmaspor, bundan sonraki haftalarda hem maçı domine edecek hem de rakibine pozisyon vermeden skorlar bulan bir takım olacak. Pendikspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Benim için de duygusal bir mücadele olacak"

Ligin 5. haftasında oynayacakları Antalyaspor maçı hakkında da konuşan Arslan, "Antalyaspor benim camiam. Uzun yıllar hem formasını giydim hem de teknik adamlık görevinde bulundum. Benim için de duygusal bir mücadele olacak. Bu ligde her maç zor. Antalyaspor, yıllarca üst ligde oynamış köklü bir camia. Çok zorlu geçeceğine eminim. Fakat biz Bandırmaspor olarak yeterince berabere kaldık. İnşallah Antalyaspor'a karşı alacağımız bir galibiyetle seri yakalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Pendikspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ertuğrul Arslan: '3 Puanı Kayıp Ettik' - Son Dakika

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