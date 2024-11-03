Ertuğrul Doğan'dan Sert Açıklama - Son Dakika
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Ertuğrul Doğan'dan Sert Açıklama

Ertuğrul Doğan\'dan Sert Açıklama

Trabzonspor Başkanı Doğan, Fenerbahçe'ye mağlup olmalarının sebebini saha dışındaki hainlere bağladı.

03.11.2024 22:19
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TRABZONSPOR Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Takımımız gereken mücadeleyi gösterdi. Sahada kaldılar. Ama saha dışındaki şerefsizlere maalesef yine mağlup olduk" dedi.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımı ve oyuncuları tebrik ederek konuşmasına başlayan Ertuğrul Doğan, "Takımımız gereken mücadeleyi gösterdi. Sahada kaldılar. Ama saha dışındaki şerefsizlere maalesef yine mağlup olduk. Ligin başından beri Trabzonspor'un üstüne haysiyetsizce oynanan bir oyun var. Net söylüyorum. Haysiyetsizce, ahlaksızca. Tabii biz bunun arkasında neyin olduğunu biliyoruz. Burada iki tane operasyon var. Birinci operasyon, Trabzonspor takımına yapılan operasyon. İkinci operasyonu zamanı geldiğinde açıklayacağız. Ben her şeyden önce burada taraftarımıza ve bugün burayı dolduran binlerce insana üzüldüm. Herkes buraya çoluğuyla, çocuğuyla maçı kazanmaya, galibiyeti görmeye gelmiş. Ama buraya planlı bir şekilde gönderilen bir şerefsize yenilmiş. İlk golle alakalı bu saatten sonra kimse bir şey anlatamaz. O pozisyonun faul olduğunu söyleyen hakem, ben pozisyonu gözümle gördüm diye işaret ediyor. Kural artık belli, herkes neyin ne olduğunu biliyor. Buraya biri tarafından planlanarak, kurularak gönderilmiş. Ama açık ve net söylüyorum hiçbir şekilde, Trabzonspor camiasının, şehrinin ve taraftarının önünde kimse duramaz. Artık sonuna geldi bu iş. Bu saatten sonra ya herkes ayağını denk alacak ya da Trabzonspor camiası adama haddini çok sert şekilde bildirecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ertuğrul Doğan'dan Sert Açıklama - Son Dakika

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