Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği'nin Yeni Başkanı - Son Dakika
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Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği'nin Yeni Başkanı

29.07.2025 18:22
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Süper Lig kulüpleri, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı seçti.

Serhan TÜRK-Mehmet ÖZKAYA/İSTANBUL, -SÜPER Lig kulüpleri, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı olarak seçti.

2022'den bu yana Kulüpler Birliği Başkanlığını sürdüren Ali Koç görevinden ayrıldı. Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurul toplantısında başkan seçilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile eski Kulüpler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç birlikte açıklamalarda bulundu.

Ali Koç "Hem Kulüpler Birliği için hem de genel Türk futbolu için hayırlı uğurlu olsun. Değişim zamanı gelmişti. Bizim kendi seçimlerimiz var odaklanmamız gereken 3 sene çabuk geçti. Değişiklikler oldu. İsteyip yapamadığımız durumlar da oldu. Şu anda Ertuğrul başkana devredebileceğimiz şeyler de var. O da devamını getirecektir. Zaten bizim bir başkan adayımız var. Herkes başkan adayının arkasında duruyor. Genelde başkan adayımız da başkan yardımcılarını Anadolu kulüplerinden seçiyor. O yüzden hem Anadolu'nun en büyük kulübünü temsil etmesi hem de kendisinin İstanbul'da çoğunlukla olması bir avantaj. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu değişim daha fazla Ertuğrul başkan ile devam eder. Her zaman söylüyorum yapısal problemlerimiz var. En büyük problem hepimizin hangi şehrin kulübü olursan ol sorun finansal konular. Bunlarla mücadele ediyoruz. Dolayısıyla el birliği ile yapılacak çok şey var. İnşallah Ertuğrul başkanla daha çok mesafe kat edebiliriz. Allah yolunu açık etsin. Emrindeyiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ertuğrul Doğan ile ilgili yaptığı yorumda, "Ertuğrul başkan önerilen bir isimdi. Herkeste çok makul buldu. Bizim zaten geleneğimizde genelde tek adaylı seçimler oluyor. Genelde tek yıl oluyor. Ben de ve Göksel başkanda biraz uzundu. Ama içeride Ertuğrul başkana söyledim. Bu 1 yıllık bir görev süresi ama zaten ne olduğunu anlamadan 6 ay geçebiliyor. Bence en makulü 2 yıl olması. İnşallah başkan bizim liderimiz olarak sorunları aşmamızda önderlik yapar" dedi.

Ali Koç konuşmasının devamında, "Başkanımıza ve diğer kulüp başkanlarına da aktardım. MHK başkanı ile görüştüm. Danışma kurulu için 5 kişi belirlenecekti. O 5 kişi; 2'si federasyondan, 2'si Süper Lig, 1'i de 1'inci Lig'den olmak kaydı ile seçtik. Çalışmalar yapıldı. Rapor yazıldı ve teslim edildi. Bu sezon bu danışma kurulu da belki yanlış bir isim. Göksel başkan bu isim çalışma kurulu olmalı dedi. Çok doğru. Çünkü MHK'nin günlük işlerinde bu danışma kuruluna danışacak gibi bir izlenim doğdu. Buradaki amacımız çalışma kurulunun artık kayıtsız şartsız ve herkesin inandığı bu modelin 2026-27 sezonunda hayata geçmesi için gerekli takvim üzerine çalışmalarını yapması. Doğal olaraktan bizi temsilen Ertuğrul başkan orada önemli konularda karar verici merci olacak" açıklamasında bulundu.

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı seçilen Ertuğrul Doğan ise, "Öncelikle Ali Bey'e teşekkür ederim. Gerçekten bu süre zarfında buraya ciddi emek verdi. Çok ciddi mesai harcadı. Sağolsun bu gün bir görev değişimi dediğimiz gibi burası bir adaylı bir seçim değil. Tüm başkanların takdiri ile oluşan bir yapı dolayısıyla bende artık bu dönem burayı temsil edeceğim. Başkan bahsetti en önemli problemimiz ekonomi gerçekten. Büyüklü küçüklü kulüplerin özellikle Anadolu kulüplerinin çok büyük sıkıntısı var. Biz de bu dönemde ağırlıklı olarak içeride söyledim. Ben öncelikli olarak Anadolu kulüplerinin problemleri olmak üzere tüm bu sorunlarının üzerine hep beraber eleyeceğiz. Söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği'nin Yeni Başkanı - Son Dakika

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