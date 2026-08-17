Ertuğrul Doğan, Salah\'ın kendisine sorduğu kritik soruyu itiraf etti

Mısırlı dünya yıldızı Mohamed Salah'ı kadrosuna katarak transfer dönemine damga vuran Trabzonspor'da, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ertuğrul Doğan, Muhammed Salah transferinin perde arkasını Mısır'da yayın yapan ON Sport kanalına anlattı.

''NEDEN BU TRANSFERİ KABUL EDEYİM?''

Salah transferinin sürecine değinen Ertuğrul Doğan, "Salah bize 'Neden bu transferi kabul edeyim?' diye sordu. Ona 'Sen bütün büyük başarıları elde ettin. Ancak Trabzon'da kulübe ve sana karşı nasıl bir sevgi ve tutku olduğunu göreceksin' karşılığını verdim. Trabzon şehri Salah'ın ismiyle uyanıyor, onun adıyla uyuyor. Transfer süreci beklediğim gibi zorlu geçmedi.'' dedi.

''BELLİ PRENSİPLERİ VARDI''

Sözlerine devam eden Doğan, ''Ramy Bey ve Muhammed Salah bize son derece açık davrandı. Belli prensipleri vardı. Biz de bu prensipler üzerinden hareket ettik ve anlaşmaya vardık. İnsani açıdan da çok iyi transfer yaptık. Dünyanın en önemli futbolcularından biri, belki de en önemlisi. İlk günden itibaren takım arkadaşlarıyla çok güzel bir atmosfer oluşturdu.'' ifadelerini kullandı.

''MISIR'I ZİYARET EDECEĞİZ''

Mısır halkına da seslenen Ertuğrul Doğan, Mısırlı kardeşlerimizi seviyoruz. Kardeşlerimizi; Salah'ı, kulübümüzü ve şehrimizi görmek için davet ediyoruz. Biz de Mısır'ı ziyaret edeceğiz. Mısırlı futbolseverlerin içi rahat olsun. Salah bize emanet, Ona çok iyi bakacağız." sözlerini sarf etti.