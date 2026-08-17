Ertuğrul Doğan, Salah'ın kendisine sorduğu kritik soruyu itiraf etti - Son Dakika
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Ertuğrul Doğan, Salah'ın kendisine sorduğu kritik soruyu itiraf etti

Ertuğrul Doğan, Salah\'ın kendisine sorduğu kritik soruyu itiraf etti
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın transfer sürecini anlattı. Salah'ın neden bu transferi kabul etmesi gerektiğini anlattığını belirten Doğan, Trabzonspor'un ve şehrinin Salah'a karşı tutkusunu vurguladı.

Mısırlı dünya yıldızı Mohamed Salah'ı kadrosuna katarak transfer dönemine damga vuran Trabzonspor'da, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ertuğrul Doğan, Muhammed Salah transferinin perde arkasını Mısır'da yayın yapan ON Sport kanalına anlattı.

''NEDEN BU TRANSFERİ KABUL EDEYİM?''

Salah transferinin sürecine değinen Ertuğrul Doğan, "Salah bize 'Neden bu transferi kabul edeyim?' diye sordu. Ona 'Sen bütün büyük başarıları elde ettin. Ancak Trabzon'da kulübe ve sana karşı nasıl bir sevgi ve tutku olduğunu göreceksin' karşılığını verdim. Trabzon şehri Salah'ın ismiyle uyanıyor, onun adıyla uyuyor. Transfer süreci beklediğim gibi zorlu geçmedi.'' dedi. 

Ertuğrul Doğan, Salah'ın kendisine sorduğu kritik soruyu itiraf etti

''BELLİ PRENSİPLERİ VARDI''

Sözlerine devam eden Doğan, ''Ramy Bey ve Muhammed Salah bize son derece açık davrandı. Belli prensipleri vardı. Biz de bu prensipler üzerinden hareket ettik ve anlaşmaya vardık. İnsani açıdan da çok iyi transfer yaptık. Dünyanın en önemli futbolcularından biri, belki de en önemlisi. İlk günden itibaren takım arkadaşlarıyla çok güzel bir atmosfer oluşturdu.'' ifadelerini kullandı. 

Ertuğrul Doğan, Salah'ın kendisine sorduğu kritik soruyu itiraf etti

''MISIR'I ZİYARET EDECEĞİZ''

Mısır halkına da seslenen Ertuğrul Doğan, Mısırlı kardeşlerimizi seviyoruz. Kardeşlerimizi; Salah'ı, kulübümüzü ve şehrimizi görmek için davet ediyoruz. Biz de Mısır'ı ziyaret edeceğiz. Mısırlı futbolseverlerin içi rahat olsun. Salah bize emanet, Ona çok iyi bakacağız." sözlerini sarf etti. 

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Son Dakika Spor Ertuğrul Doğan, Salah'ın kendisine sorduğu kritik soruyu itiraf etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Zafer Budak Zafer Budak:
    Tek bir sebebi var o da, Karadenizden mülk alıp bütün akrabalarını yerleştirmek. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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