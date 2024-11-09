Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'un Hakkı Yeniliyor - Son Dakika
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Spor

Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'un Hakkı Yeniliyor

Trabzonspor Başkanı Doğan, haklarının kasıtlı olarak yenildiğini ve cevap vereceklerini belirtti.

09.11.2024 19:31
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- Ertuğrul Doğan: " Trabzonspor'un hakkı kasıtlı olarak yenmektedir"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan:

"Trabzonspor'un da yayıncı kuruluşa cevabı olacaktır"

"Şenol Hocaya güvenimiz tam"

"Tolga, duruşuyla ve Trabzonluluğuyla her zaman Trabzon'un hakkını savunmuştur"

İSTANBUL - Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, hak eden herkese hak ettiği cevabı vermeye devam edeceğini vurgulayarak, "Trabzonspor'un hakkı kasıtlı olarak yenmektedir" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği'nin İstanbul Bahçelievler'de düzenlediği toplantısına katıldı. Organizasyonda Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz ve dernek üyeleri de hazır bulundu. Bordo-mavili camianın birlik ve beraberliğinin önemine dikkat çeken Başkan Doğan, yapılan toplantının önemine vurgu yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte istenilen sonuçları alamaya başlayacaklarını aktaran Doğan, PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili de sözlerinin arkasında olduğunu yineledi.

"Şenol Hocaya güvenimiz tam"

Alınan sonuçların istenilen seviyede olmadığını fakat zamana ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Başkan Ertuğrul Doğan, "Şenol Güneş hocamızla birlikte yeni bir yola çıktık. Kendisi, Türkiye'nin en önemli teknik direktörlük hikayelerinden bir tanesine sahip. Hem Trabzonspor'da hem de İstanbul'da şampiyonluk yaşadı. Teknik, taktik anlamda bir şey konuşamayız ama bizim zaten kendisinin insanlığına, adamlığına gönlüne kefiliz. Kendisiyle aramızda çok da güzel bir ilişki var. Alınan sonuçlardan hocamız da memnun değil. Bizim de bu durumda memnun olmamız söz konusu değil. Trabzonspor taraftarına da mahcubuz. Ama bizim Şenol Hocaya güvenimiz tam. Camiamızı bulunduğu yerden çıkartıp muhakkak zirve yolunun içerisine sokacaktır. Temennimiz bu yönde. Sezon sonunda Süper Lig'i bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Trabzonspor'un hakkı kasıtlı olarak yenmektedir"

PFDK'ya sevk edilmesiyle alakalı olarak da konuşan Başkan Doğan, "Trabzonsporlu olmak, her yerde ilk olmak anlamına da geliyor. Sağ olsunlar bize yine bir ilk yaşattılar. Önemli değil. Başkanlığım sürece herkese hak ettiği yerde hak ettiği cevabı verdim. Vermeye de devam edeceğim. Trabzonspor'un hakkı kasıtlı olarak yenmektedir. Lafımın arkasındayım. Trabzonspor'un mücadelesi yıllardır devam ediyor. Devam da edecektir. Trabzonspor efsanesi oluşturulurken de bu böyleydi, şu anda da böyle. Üzülerek söylüyorum ki bundan sonra da böyle olacaktır. Ama tüm Trabzonsporlular bir arada olduğu müddetçe bi şekilde bu işlerin içinden çıkmayı başardık. Bundan sonra da bu durumlarla baş etmeye devam edeceğiz. Hakem hatalarıyla ilgili olarak bundan sonra da takibimiz devam edecek. Gerektiği yerde gerekeni söylemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Yaşanan durumu şiddetle kınıyoruz"

Trabzonspor'un eski kalecisi Tolga Zengin olayına da değinen Ertuğrul Doğan, "Ben Tolga Zengin kardeşimizle konuştum. Yapabileceğimiz bir şey olup olmadığını konuştuk. Konuyla ilgili bizim tarafımıza da bilgi vermesini istedim. Tolga, duruşuyla Trabzonluluğuyla her zaman Trabzon'un hakkını savunmuştur. Ama böyle şeyler her zaman bizim hakkımızın savunulduğu zaman insanların başına geliyor. Rakiplerin buna benzer durumlarda yapılan yorumlarının bir karşılığı olmuyor. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi burada da yanlı bir durum söz konusu oluyor. Biz, camia olarak yaşanan durumu şiddetle kınıyoruz. Bir yerde Trabzonspor'un da yayıncı kurula cevabı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"İki kulübün de hakkının yenmediği bir maç olsun"

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor müsabakası hakkında da konuşan Doğan, "Bu akşam komşu şehrimiz Çaykur Rizespor ile maçımız var. Rakibimizin çok değerli bir başkanı var. Dün kendisiyle de konuştum; iki şehir kardeştir, komşudur. Aramızda en ufak kötü bir durumun yaşanması bile aklımızdan geçmemektedir. Böyle şeyle konuşuluyor ama bizim yönetim olarak da rakip kulüple çok önemli, samimi bir bağ var. Onlar da bu duruma hassasiyetle yanaşıyor. Bugün de hak edenin kazandığı, hakemin hiçbir şekilde sonuca müdahil olmadığı, iki kulübün de hakkının yenmediği bir maç olmasını diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'un Hakkı Yeniliyor - Son Dakika

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