Ertuğrul Ersoy\'dan Bursaspor\'a Destek

Bursaspor'un altyapısından yetişen Ertuğrul Ersoy, play-in maçında Bursaspor Yörsan'ı tribünden destekledi.

Bursaspor altyapısından yetişen ve son olarak Gaziantep FK forması giyen tecrübeli stoper Ertuğrul Ersoy, geçtiğimiz günlerde Vakıfköy'de düzenlenen imza töreniyle tekrar yeşil-beyazlı renklere kavuştu. Ertuğrul Ersoy, Bursaspor Yörsan basketbol takımının Türk Telekom ile oynadığı play-in karşılaşmasında tribündeki yerini aldı. Tofaş Spor Salonu'ndaki kritik mücadeleyi Bursaspor Basketbol Şube Başkanı Sezer Sezgin ile birlikte izleyen Ertuğrul Ersoy, altyapısından yetiştiği kulübün farklı branşlarına olan ilgisiyle taraftarın da takdirini kazandı. - BURSA