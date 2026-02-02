Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika\'yı karıştırdı
02.02.2026 19:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Türk futbol teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Standard Liege - Anderlecht derbisini tribünden izledi. Ertuğrul Sağlam'ın bu karşılaşmayı yerinden takip etmesi Belçika'da büyük ses getirdi. Karşılaşmanın ardından Anderlecht'in hocasının görevden alınmasıyla birlikte yerine Ertuğrul Sağlam'ın getirileceği belirtildi.

Bursaspor ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan ve son olarak Kocaelispor'u çalıştıran Türk futbol teknik direktörü Ertuğrul Sağlam için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

BELÇİKA'DA DERBİYİ CANLI TAKİP ETTİ

Belçika Pro Lig'in 23. haftasında oynanan Standard Liege - Anderlecht derbisini stadyumda takip etti. Müsabakadan 2-0 mağlup ayrılan Anderlecht'in teknik direktörü Besnik Hasi ile maç sonunda yollar ayrıldı. Bu gelişme üzerine maçı yerinden takip eden Ertuğrul Sağlam'ın ismi Anderlecht ile anıldı..

ANDERLECH'TE ERTUĞRUL SAĞLAM DÖNEMİ

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Ertuğrul Sağlam, Anderlecht'te Basnik Hasi'nin yerine düşünülen isimlerden biri. Belçika ekibinin, deneyimli teknik adamı takımın başına getirebileceği belirtildi.

BELÇİKA'DA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Hasi'nin görevden alınmasıyla birlikte Ertuğrul Sağlam'ın derbiyi tribünden izlemesi Belçika basınında geniş yer buldu.

İşte Belçika basınında Ertuğrul Sağlam için yapılan o yorumlar:

Voetbal Primeur: "Türk teknik direktör, Standard ile Anderlecht arasında oynanan karşılaşmada hazır bulundu."

Voetbalkrant: "Anderlecht için dikkat çekici yeni bir teknik direktör mü? Beklenmedik bir isim aniden ortaya çıktı ve dedikodu kazanını alevlendirdi."

Voetbal Belgie: "Hem Vincent Euvrard (Standard Liege teknik direktörü) hem de Besnik Hasi (Anderlecht teknik direktörü) omuzlarında ağır bir yük hissediyorlardı. Görevden alınma söylentileri yüksek sesle dile getiriliyordu. Tesadüf müydü bilinmez, Ertuğrul Sağlam 'El Clasico'ya katıldı"

Ertuğrul Sağlam, Standart Liege, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan Küba hamlesi Görüşmeler başlayacak Trump'tan Küba hamlesi! Görüşmeler başlayacak
Amedspor, Adana Demirspor’a gol oldu yağdı Amedspor, Adana Demirspor'a gol oldu yağdı
Mauro Icardi, Gheorghe Hagi’nin rekorunu egale etti Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale etti
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar
Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü İki kez birbirlerine girdiler Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü! İki kez birbirlerine girdiler

19:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YPG’ye açık uyarı: Bir an önce anlaşmanın gereklerini yerine getirmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'ye açık uyarı: Bir an önce anlaşmanın gereklerini yerine getirmeli
19:01
Fenerbahçe’nin ilk 11’inde büyük sürpriz
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz
18:45
Erdoğan’dan Kabine sonrası müjde Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
18:37
ABD ve İran cuma günü Türkiye’de masaya oturacak
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak
18:35
Bahçeli’den Özel’e sürpriz telefon
Bahçeli'den Özel'e sürpriz telefon
18:20
Epstein’dan hamile kaldığı iddia edilen Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu gözaltına alındı
Epstein'dan hamile kaldığı iddia edilen Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 19:39:11. #7.11#
SON DAKİKA: Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.