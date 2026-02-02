Ertuğrul Sağlam Belçika\'yı karıştırdı

Bursaspor ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan ve son olarak Kocaelispor'u çalıştıran Türk futbol teknik direktörü Ertuğrul Sağlam için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

BELÇİKA'DA DERBİYİ CANLI TAKİP ETTİ

Belçika Pro Lig'in 23. haftasında oynanan Standard Liege - Anderlecht derbisini stadyumda takip etti. Müsabakadan 2-0 mağlup ayrılan Anderlecht'in teknik direktörü Besnik Hasi ile maç sonunda yollar ayrıldı. Bu gelişme üzerine maçı yerinden takip eden Ertuğrul Sağlam'ın ismi Anderlecht ile anıldı..

ANDERLECH'TE ERTUĞRUL SAĞLAM DÖNEMİ

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Ertuğrul Sağlam, Anderlecht'te Basnik Hasi'nin yerine düşünülen isimlerden biri. Belçika ekibinin, deneyimli teknik adamı takımın başına getirebileceği belirtildi.

BELÇİKA'DA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Hasi'nin görevden alınmasıyla birlikte Ertuğrul Sağlam'ın derbiyi tribünden izlemesi Belçika basınında geniş yer buldu.

İşte Belçika basınında Ertuğrul Sağlam için yapılan o yorumlar:

Voetbal Primeur: "Türk teknik direktör, Standard ile Anderlecht arasında oynanan karşılaşmada hazır bulundu."

Voetbalkrant: "Anderlecht için dikkat çekici yeni bir teknik direktör mü? Beklenmedik bir isim aniden ortaya çıktı ve dedikodu kazanını alevlendirdi."

Voetbal Belgie: "Hem Vincent Euvrard (Standard Liege teknik direktörü) hem de Besnik Hasi (Anderlecht teknik direktörü) omuzlarında ağır bir yük hissediyorlardı. Görevden alınma söylentileri yüksek sesle dile getiriliyordu. Tesadüf müydü bilinmez, Ertuğrul Sağlam 'El Clasico'ya katıldı"