Ertuğrul Sağlam'dan Kocaelispor Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ertuğrul Sağlam'dan Kocaelispor Vurgusu

Ertuğrul Sağlam\'dan Kocaelispor Vurgusu

Kocaelispor Teknik Direktörü Sağlam, şampiyonluk hedeflerini ve taraftar desteğini vurguladı.

15.10.2024 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam Lig'de geçen 8 haftayı değerlendirerek, "Kocaelispor'un uzun yıllardır süren şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyoruz. 1. Lig'de birçok takım Süper Lig hedefiyle yarışıyor. Aynı hırs ve disiplinle devam edeceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, düzenlediği basın toplantısında 8 haftayı değerlendirdi. Takımın izinli olduğu günlerde dahi çalıştıklarını dile getiren Sağlam, "Sezona Süper Lig hedefiyle başladık. Kocaelispor'un uzun yıllardır süren şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyoruz. Transfer dönemini gayet verimli geçirdik. Sezon başından beri çok ciddi hakem hatalarına maruz kaldık. 2 maç üst üste maçın başında kırmızı kart gördük. Bunu hiçbir takım yaşamamıştır. Henüz Marcao'yu işin içine sokamadık. Belki de en önemli oyuncumuz kendisi. Ondan eksik bir şekilde geçen süreçte bile 16 puanla lider olmamız bence her anlamda olumlu bir şey. 1. Lig'de birçok takım süper lig hedefiyle yarışıyor. Şu an alt sıralarda da olsak hedefimizden sapmayacağız. lideriz ve henüz biten bir şey yok. Aynı hırs ve disiplinle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Onların arkasında ben varım, bazıları oğlum bazıları kardeşim yaşında"

Şampiyonluk yolunda tüm camianın pay sahibi olması gerektiğini söyleyen Sağlam, "Şampiyonluk atmosferini bir kent mücadelesi haline getirirsek başarılı oluruz. Sinerjimizi sürekli takıma yansıtmamız gerekiyor. Eleştiriler başarıya adım attıracak nitelikte olmalı. Oyuncuların da bizler gibi duyguları var. Bu konuda herkesten hassas ve takımın yararına hamleler bekliyorum. Taraftar desteği bizim için çok önemli. Ülkemizde birkaç kulüp dışında maalesef başarı endeksli bir taraftar desteği algısı mevcut. Benim taraftardan isteğim Ümraniye maçıyla dolu tribünlerle oynamak. İlk düdükten son düdüğe kadar takımını motive eden tribünler istiyoruz. Ayrıca taraftarımızdan bir isteğimde oyuncularımıza sahip çıksınlar. Çünkü oyuncuların hepsi şanlı armamızı temsil ediyor. Bu yolculukta sporculara gerek sosyal medyadan gerek stadyumdan olumlu enerjilerini yollamalarını istiyorum. Taraftarların, 'Onu gönderin, bunu çıkarın' gibi yaklaşımlardan uzak durmalarını istiyorum. Ben bundan sonraki süreçte hiç kimsenin bu tarz yakıştırmalarını hiçbir oyuncuma söylettirmem. Onların arkasında ben varım, bazıları oğlum bazıları kardeşim yaşında. Onlara sosyal medyadan aşağılayıcı ve motivasyon kırıcı ifadelerin yakıştırılmasını kabul etmiyorum. Kadro istikrarını sağlamaya başladık. Her geçen hafta oyuncularımız birbirlerine daha iyi alışıyorlar ve bu böyle devam edecek" diye konuştu.

"Hiçbir zaman takıma geri çekilin demem"

Hücum futbolu oynatmaması yönündeki eleştirileri cevaplandıran Sağlam, "Saha kenarında eksikleri biz de görüyoruz. Gereksiz yan ve geri pasın bende düşmanıyım. Ancak bazen kapanan takımları karşı bunları yaparak hazırlık oluşturmanız gerekiyor. Şunu açık ve net söyleyeyim bu durumdan bende rahatsızım. Ben oyuncularıma öne gidecek şansları varken 'Geri oynayın' demedim, demem. Bu tarz yapıda bir adam değilim" şeklinde konuştu.

"Marcao 12 kilo verdi"

Golcü oyuncu Marcao'nun sakatlığı hakkında bilgi veren Sağlam, "Dün kendisiyle görüştük. Takıma acilen dahil olmak istiyor. Bisikletle antrenmanlara başladı. Şu ana kadar 12 kilo verdi. Motivasyonu yerinde 1 hafta içeresinde takımla antrenmanlara başlayacağını düşünüyoruz. Tam olarak 90 dakika çıkarabilecek seviyeye gelmesi zaman alacak ama biz yavaş yavaş onu da kullanmaya başlayacağız" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, Ertuğrul Sağlam, Politika, kocaeli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ertuğrul Sağlam'dan Kocaelispor Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:57 Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu’na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi
16:57 Hamile kadın metrobüste doğum yaptı Hamile kadın metrobüste doğum yaptı
16:42 Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur Halil’in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı
16:23 CHP lideri Özel’den MHP lideri Bahçeli’ye destek: Doğrusunu yapıyorsun CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun
16:00 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin’in cansız bedeni bulundu 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
08:47 Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz’dan açıklama Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz'dan açıklama
08:25 Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti
08:24 Ahmet Çakar’dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması Ahmet Çakar'dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması
08:14 Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak
08:02 Acun Ilıcalı’dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama Acun Ilıcalı'dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
02:09 İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı
01:36 Diddy’nin 100’ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu Diddy'nin 100'ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu
23:38 Bizim Çocuklar’dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 18:48:33. #1.12#
SON DAKİKA: Ertuğrul Sağlam'dan Kocaelispor Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.