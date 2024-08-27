Ertuğrul Sağlam: "Futbolun kalitesini, 3 takımın kalitesini artırarak yapamazsınız" - Son Dakika
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Ertuğrul Sağlam: "Futbolun kalitesini, 3 takımın kalitesini artırarak yapamazsınız"

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Türk futbolunun marka değerini sadece futbolcu transfer ederek artıramayacağını belirtti. Sağlam, Süper Lig'in rekabet ortamının daha üst seviyede olduğu ve oyun kalitesinin daha yüksek olduğu liglere örnek vererek, en az 12 takımın güçlü olduğu bir ligin daha doğru olacağını ifade etti. Ayrıca, Sağlam, Montella'yı ve A Milli Takım'ı başarılı bulduğunu ve desteklenmesi gerektiğini söyledi.

27.08.2024 20:20
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- Ertuğrul Sağlam: "Futbolun kalitesini, 3 takımın kalitesini artırarak yapamazsınız"

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam:

"Türk futbolunun marka değerini sadece futbolcu transfer ederek artıramazsınız"

"Montella'yı ve A Milli Takım'ı başarılı buldum"

"Bu seneki takım, geçen seneki takımdan çok daha kaliteli"

"Süper Lig hasretine son vereceğiz"

KOCAELİ - Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Futbolun kalitesini artıracaksanız sadece 3 takımın kalitesini artırarak ya da 4 takımı güçlendirerek bunu yapamazsınız. En az 12 takımın güçlü olduğu herkesin birbirini yenebileceği kadroların olduğu liglere baktığımız zaman o liglerin rekabet ortamının çok daha üst seviyede olduğu ve oyun kalitelerinin de daha yukarıda olduğunu görüyoruz" dedi.

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, İhlas Haber Ajansı muhabirine verdiği özel röportajda; takımın hedefleri, kadro yapılanması, Türk futbolunun marka değeri gibi konulara dair açıklamalarda bulundu. Öncelikli hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunun altını çizen Sağlam, "Bu seneki hedefimizi hepimiz artık biliyoruz; Kocaelispor camiasının taraftarının 15 yıllık Süper Lig hasretine son vermek. Kocaelispor'u layık olduğu Süper Lig'e taşımak için var gücümüzle hep birlikte, bütün şehir olarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Tabii bunun için öncelikle bir kadro planlaması ve yapılanması gerekiyordu. Sezon başını iyi geçtiğimizi düşünüyoruz. Yani bir futbolcu ile transfer sezonunu tamamlayıp artık bu kadro ile öncelikle devre arasını getirmek sonrasında da tekrar bir durum değerlendirmesi yapıp ligin sonunda bizi Süper Lig potasında tutacak, ligi sonlandırdığımızda da bizi Süper Lig'e taşıyacak kadronun oluşumu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Takım daha iyi olacak"

Zamanla takımın daha iyi seviyeye geleceğini söyleyen Ertuğrul Sağlam, "Yeni bir kadro yapmanın, yeni futbolcular almanın, yeni bir ekip oluşturmanın çeşitli dezavantajları da oluyor. Dolayısıyla biz de bu dezavantajları ilk maçtan itibaren yaşamaya başladık. Biliyoruz ki bu takım her geçen gün birbirini tanıyacak uyum sürecini atlayacak, uyum sürecini atlattığında, sisteme olan adaptasyonunu tamamladığında, oyuncular birbirini iyice tanıyıp birbirine destek olmaya başladığında bu takım iyi bir takım olacak. Fakat iyi bir takım olana kadar olan süreci biz kazasız ve eksiksiz geçebilirsek bu süreçte bize ekstra bir güç ve motivasyon sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"Bu seneki takım, geçen seneki takımdan çok daha kaliteli"

Önceki sezonla bu sezon arasında Kocaelispor'daki farklara da değinen deneyimli çalıştırıcı, "Geçtiğimiz sezonki tecrübeler ışığında yapılan hatalar da oldu, yanlış tercihler ve sonrasında da çok gereksiz ve zamansız bir ayrılık yaşanarak Kocaelispor camiasının 1 yılı ve onunla beraber maddi anlamda birçok kaybı oldu. Bu sene daha iyi bir takım yaptık. Daha kaliteli bir kadro kurduk. Oyuncularımız çok daha profesyonel ve insani kalitesi yüksek artı oyun kaliteleri de yüksektir. Geçen sene ve bu sene arasında bir büyük fark söyleyin diyecekseniz bunu söyleyebilirim. Bu seneki takım geçen seneki takımdan çok daha kalitelidir" şeklinde konuştu.

Avrupa kupalarında mücadele edecek Süper Lig takımlarının lig maçlarının ertelenmesi kararıyla ilgili görüşünü belirten Sağlam sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbol adamı olarak takımların fiziksel durumları, yoğun maç trafiği içerisindeki yıpranma durumlarını göz önüne aldığımızda belki de birkaç senedir Türk futbolunda olmayan bir olay gerçekleşti. Aslında takımlarımızın bu yoğunluğa alışması gerektiğiyle beraber sezon başı olması hasebiyle demek ki böyle bir ihtiyaç görülmüş ki takımlardan böyle bir istek gelmiş ki bu karar alınmıştır. İnşallah doğru bir karardır ve oynayacakları karşılaşmalara doğru bir şekilde yansır" dedi.

"Futbolun kalitesini, 3 takımın kalitesini artırarak yapamazsınız"

Süper Lig'de iyi kadrolar kurulduğunu fakat daha iyi bir noktaya gelmesi için güçlü takım sayısının artması gerektiğini aktaran tecrübeli antrenör, "Süper Lig'e baktığımız zaman şampiyonluktaki iddialı takımların önemli futbolcuları hatta çok önemli teknik adamları transfer ettiğini görüyoruz. Tabii biz bir teknik adam olarak olayı değerlendirdiğimizde bu işin sadece teknik adamı getirmekle olmayacağını, onun eline kendi anlayışını uygulatabileceği kendi sistemini kusursuz bir şekilde sahaya yansıtabileceği oyuncu kadrosunu da vermek gerektiğiyle alakalı düşünüyoruz. Bu sene takımlarımız gerçekten çok cömert davrandılar ve çok önemli transferleri takımlarına kazandırdılar. Dileğimiz şu tabii; futbolun kalitesinin artması. Futbolun kalitesini artıracaksanız sadece 3 takımın kalitesini artırarak ya da 4 takımı güçlendirerek bunu yapamazsınız. En az 12 takımın güçlü olduğu herkesin birbirini yenebileceği kadroların olduğu liglere baktığımız zaman o liglerin rekabet ortamının çok daha üst seviyede olduğu ve oyun kalitelerinin de daha yukarıda olduğunu görüyoruz. 3-4 takımlı lig oynamaktansa 12 tane güçlü takımın olduğu bir ligi oluşturmanın bence daha doğru olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Türk futbolunun marka değerini sadece futbolcu transfer ederek artıramazsınız"

Türk futbolunun marka değerine dair düşüncelerini de dile getiren Sağlam, "Önemli bir nokta var; Türk futbolunun marka değeri. Türk futbolunun marka değerini de sadece futbolcu transfer ederek yapamazsınız, artıramazsınız. O futbolculara getirdiğiniz amatör bir zeminde oynatırsanız ki bugün baktığınız zaman birçok zeminin durumu bu haldedir. Zeminlerin çok kötü olduğu, stadyum ortamlarının kaliteden ve insanların, taraftarın ihtiyacını gidermekten uzak olduğu bir ortamda da futbol kalitesini arttıramazsınız. Biz maalesef bu yanlışı yapıyoruz. Futbolun kalitesini artıracak diğer unsurları göz ardı ediyoruz. Sonuçta baktığımız zaman kalite artmıyor, olduğu yerde kalıyor" sözlerini kaydetti.

"Montella'yı ve A Milli Takım'ı başarılı buldum"

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Montella'nın başarılı olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini ifade eden 54 yaşındaki teknik adam, "Ben Montella'yı başarılı buluyorum. A Milli Takım'ı da başarılı buldum. Ben futbolda başarının istikrardan geldiğine inanan bir teknik adam olarak kesinlikle Montella ile devam edilmesi ve ona destek verilmesi taraftarıyım" ifadelerini kullandı.

Sağlam, ayrıca sezonun kadro planlaması kapsamında 2 transfer daha yapmayı düşündüklerini, daha fazlasına ihtiyaç duyulursa durumu değerlendireceklerini söyledi.

"Süper Lig hasretine son vereceğiz"

Son olarak yeşil-siyahlı taraftarlara da mesaj veren Ertuğrul Sağlam, "Kocaelispor taraftarı yıllardır Süper Lig özlemi çekiyor. 15 yıldır Süper Lig'den uzaklar. BAL gördü, 3. Lig gördü, çok sıkıntılı süreçlerden geçti. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktanın kıymetini bilmeliyiz ve takıma da destek olmalıyız. Tabii ki övgünün, alkışın olduğu yerde eleştiri de vardır. Fakat eleştiri takımı teşvik etmeli ve başarılıya yönlendirmeli. Tepki de koyulacaksa maç içerisinde değil de maçtan sonra yapabilirler. Maçın içerisinde istediğimiz tek şey oyuncunun motivasyonunu düşürecek, güvenini azaltacak herhangi bir söylemden kaçınmaları. Onlarla biz daha güçlü oluyoruz. Böyle davranırlarsa daha da güçlü oluyoruz. Merak etmesinler, bu takım iyi bir takım. Daha da iyi olacak. Sonrasında inşallah hep birlikte Süper Lig hasretine son vereceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ertuğrul Sağlam: 'Futbolun kalitesini, 3 takımın kalitesini artırarak yapamazsınız' - Son Dakika

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