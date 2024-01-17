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Ertuğrul Sağlam: Hafta sonu kazanıp lige yine yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz - Son Dakika
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Ertuğrul Sağlam: Hafta sonu kazanıp lige yine yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Eyüpsor maçını kazanarak lige yeni bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Sağlam, transferler hakkında da bilgi verdi ve Ramil Sheydayev'in bugün Kocaeli'ye gelmesini beklediklerini belirtti.

Ertuğrul Sağlam: Hafta sonu kazanıp lige yine yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz
17.01.2024 - 22:24,  Güncelleme: 22:25
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- Ertuğrul Sağlam: "Hafta sonu kazanıp lige yine yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz"

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam:

"Oğuz'un sakatlığı devam ediyor, Atilla'nın cezası var"

"Amartey iyileşti takıma katıldı"

"Ramil Sheydayev'in bugün Kocaeli'de olmasını bekliyoruz"

"Hafta sonu yaşanan rezillikten kendimizi çıkarmamız gerekiyor"

KOCAELİ - Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Cumartesi günü taraftarımızın bize verdiği güçle, destekle güzel bir maç oynayacağımıza inanıyorum. Hafta sonu kazanıp lige yine yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Eyüpsor ile evinde karşılaşacak Kocaelispor, bu maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam antrenman öncesi basın mensuplarına oynayacakları maç ve transferler hakkında açıklamalarda bulundu.

"Hafta sonu kazanıp lige yine yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz"

Hafta sonu kazanmak için oynayacaklarını ve yeni bir başlangıca imza atmak istediklerini söyleyen Sağlam, "Hafta sonu yaşanan rezillikten, skandaldan artık buradan kendimizi çıkarmamız gerekiyor. Yoksa burada kalırsak bu iş bize zarar veriyor. Aynı şekilde taraftarımızın da hafta sonu yaşananlardan sıyrılıp tamamen oyuna, takıma desteğe odaklanmasını istiyorum. Bu hafta önemli bir maç oynayacağız tabii yine dile getireyim; ne kazanırsak şampiyon olup lige çıkacağız ne de kötü bir durumda da her şeyi kaybedeceğiz. Son haftalardaki puan kayıpları biraz avantajımızı yitirmemize sebep oldu. Fakat ilk devreye de sıkıntılı bir başlangıç yapmıştık, sonrasında bir seri yakalayarak farkı açtık. Cumartesi günü oyuncu kardeşlerimiz gerekli sorumluluğu alacak. Manisa maçı bizim için oyun ve pozisyon zenginliği açsısından iyi oldu. Attığımız gol, penaltılar baktığımız zaman zeminin bozuk olmasına rağmen sezonun en ofansif oynadığımız ve ürettiğimiz karşılaşmalardan biriydi. Defansif anlamda, iki pozisyonla iki gol yediğimiz ikisinde de bireysel hataların ön plana çıktığı şanssız bir maç oynadık. Defansif anlamda yine kalite ortaya koyarak güzel bir maç oynamak istiyoruz. Cumartesi günü taraftarımızın bize verdiği güçle, destekle güzel bir maç oynayacağımıza inanıyorum. Hafta sonu kazanıp lige yine yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz" diye konuştu.

"Ramil'in bugün Kocaeli'de olmasını bekliyoruz"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgilendirmelerde bulunan 54 yaşındaki teknik adam, "Oğuz Ceylan'ın sakatlığı devam ediyor, Atilla Turan'ın cezası var. Ön tarafta Amartey iyileşti, takıma katıldı. Ramil Sheydayev'in bugün Kocaeli'de olmasını bekliyoruz. O arkadaşlarımızın da takıma katılımıyla, eksiklerimizi büyük ölçüde gidereceğimizi düşünüyorum. Sonrasında da bir tane oyuncu kadroya katıp transfer sürecini kapatmak istiyorum. Gelecek arkadaşımız hazır durumda ama biz alternatif çözümleri sahaya koyacağız. Hafta sonu bize hangisi uygun olursa onun kararını vereceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
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