Ertuğrul Sağlam: İki Takımlı Şampiyonluk Yarışına Son!

Bolu'da düzenlenen 'Spor Turizmi Çalıştay ve Paneli'nde konuşan tecrübeli teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Süper Lig'de ligin kalitesinin artması için rekabetin büyümesi gerektiğini vurgulayarak, "Artık iki takımlı şampiyonluk yarışı izlemeyelim" dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 'Doğanın Kalbi Bolu'da Spor Turizmi Çalıştay ve Paneli'ne katılan tecrübeli teknik direktör Ertuğrul Sağlam, A Milli Takım'ın Dünya Kupası hedefleri, Avrupa'da forma giyen genç yıldızlar ve Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sağlam, A Milli Takım'dan en az çeyrek final beklediğini ifade ederken, Süper Lig'de şampiyonluk yarışının sadece iki takım arasında geçmesini eleştirdi.

"En azından bir çeyrek final olabilme şansını görüyorum"

A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma başarısı göstermesini değerlendiren Sağlam, "Öncelikle 24 yıl aradan sonra ki en son o büyük başarıyı elde eden Şenol hocayla beraberdik içeride. Milli takımımızı, federasyon başkanından alttaki malzemecisine kadar, teknik adamından futbolcusuna herkesi tebrik ediyorum. Ülkeye bu sevinci yaşattılar. Tabii bu takımın potansiyeli Dünya Kupası'nda aslında çok büyük işler yapacak seviyede. Dolayısıyla beklentimiz de yüksek. Ben tabii en azından bir çeyrek final olabilme şansını görüyorum, daha ilerisinde de bir beklentim var açıkçası. Çünkü hakikaten çok yetenekli, güçlü bir jenerasyon var. Bu jenerasyon birbiriyle oynayarak artık iyi bir takım olma seviyesine de ulaştı. O yüzden zaten ilk grubu hiç düşünmüyorum ama sonrasında da inşallah çeyrek final, yarı finalle bu işi bence bu şekilde götürmelerini bekliyorum. Hepsine başarılar diliyorum, dualarımız yüreğimiz onlarla beraber olacak" dedi.

"Bu işi hep birlikte başaracaklar"

Futbolun bir takım oyunu olduğuna dikkat çeken Ertuğrul Sağlam, "Arda ve Kenan tabii ki çok özellikli oyuncularımız. İkisi de birisi Juventus'ta diğeri Real Madrid'de artık sürekli oynamaya başladılar ve iyi de oynuyorlar. Bu çok önemli bir başarı. Tabii bu bir takım oyunu sonuçta bireysel bir oyun değil. Bireysel yeteneklerin etkili olduğu bir oyun ama yani Arda'yla Kenan iyi oynayacaklar, yanındaki arkadaşları Orkun'du, ondan sonra Hakan'dı, işte Barış'tı onlar da onlara yardım edecekler. Takım savunmasına destek verecekler, takım gol yemeyecek. Arkadaki arkadaşlarımız ofansif anlamda onlara destek verecek, onlar gol atacaklar ya da attıracaklar. Dolayısıyla bu işi hep birlikte başaracaklar. O yüzden tabii biz bireyleri ön plana çıkarmaktansa takımı biraz daha böyle konuşup bu işin hep birlikte yapılacağıyla alakalı hepsine farklı sorumluluklar yüklememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'da Türk futbolcu sayısı çok az diye üzülüyorduk"

Avrupa'da forma giyen Türk futbolcuların artmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Sağlam, "Yıllardır ülkemizde hep Avrupa'ya futbolcu gönderemiyoruz ya da Avrupa'da Türk futbolcu sayısı çok az diye üzülüyorduk açıkçası. Şimdi tamam bazı arkadaşlarımız Avrupa'da yetiştiler, oradan çıktılar ama sonuçta Türkler. Dolayısıyla Türk futbolunu, ülkemizi temsil ediyorlar. Bu doğrultuda tabii hepsine ayrı ayrı biz tabii önem veriyoruz, değer veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Artık iki takımlı şampiyonluk yarışı izlemeyelim"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Ertuğrul Sağlam, "Aslında istediğimiz, keşke iki takım değil de 4-5 takımlı bir şampiyonluk yarışı olsaydı. O tabii seyir zevkini, rekabeti biraz daha artıracaktı. Ama maalesef birkaç sezondur böyle iki takımlı ligle şampiyonluğu kovalayan, ligin sonlarına doğru iki takım kalıyor. Aslında Türk futbolunun biz kalitesini artırmak istiyorsak, bu rekabet ortamını da fazla takımlı hale getirmemiz gerekir. Aynı İngiltere'de olduğu gibi, İspanya'da olduğu gibi. Sonuçta diğer takımlarımız da ne kadar güçlü olursa, özellikle Anadolu takımları, ligin kalitesi artacak, rekabet seviyesi üst düzeye çıkacak ve bunun sonucunda da Türk futbolu kazanacak. Bunu yapmamız lazım. Yani artık iki takımlı şampiyonluk yarışı izlemeyelim" dedi. - BOLU