Erzincan Anadolu Lisesi Genç Kız Takımı Türkiye Şampiyonu

Avrupa Liglerinde En Çok Maaş Ödeyen 20 Kulüp Belli Oldu

2023-24 sezonunda futbolculara en fazla maaş ödeyen 20 kulüp sıralandı. Barcelona 639 milyon euro ile birinci, Paris Saint-Germain 617 milyon euro ile ikinci, Manchester City 554 milyon euro ile üçüncü sırada yer aldı.