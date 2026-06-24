Erzincan Atlı Spor Kulübü il birincisi oldu - Son Dakika
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Erzincan Atlı Spor Kulübü il birincisi oldu

Erzincan Atlı Spor Kulübü il birincisi oldu
24.06.2026 02:48
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Erzincan Atlı Spor Kulübü, il birinciliğini kazanarak çeyrek finale katılma hakkı elde etti.

Erzincan'da düzenlenen 2026 Yılı Kulüpler İl Birinciliği Müsabakalarını birinci tamamlayan Erzincan Atlı Spor Kulübü, çeyrek final müsabakalarına katılma hakkı elde etti.

Fatih Mahallesi'ndeki Atlı Cirit Sahası'nda gerçekleştirilen müsabakalara Can Erzincan Atlı Spor Kulübü, Albayrak Atlı Spor Kulübü, Erzincan 24 Atlı Spor Kulübü, Ekol Atlı Spor Kulübü ve Erzincan Atlı Spor Kulübü katıldı.

Karşılaşmalarda rakiplerini geride bırakan Erzincan Atlı Spor Kulübü, il birincisi oldu. Kulüp, elde ettiği sonuçla Erzincan'ı çeyrek final müsabakalarında temsil etme hakkı kazandı.

Erzincan Atlı Spor Kulübü Başkanı Sedat Kaya, müsabakaların centilmence ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kaya, tüm takımları mücadelelerinden dolayı tebrik ederek, "Yarışmaları birinci tamamlayarak çeyrek finale yükselmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çeyrek finallerde Erzincan'ı en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzincan Atlı Spor Kulübü il birincisi oldu - Son Dakika

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