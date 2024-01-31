Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğrencilerine Ergan Kayak Merkezinde Kayak Dersi Veriliyor

Spor

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) öğrencilerine Ergan Kayak Merkezinde kayak dersi veriliyor. Profesyonel kayakçı öğretim üyesi ve kayak antrenörleri eşliğinde ders alan öğrenciler, kendilerini çok şanslı gördüklerini söyledi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şat, "Bu sene ilk olarak başladık. Kayak eğitimi almak isteyen üniversite öğrencilerini belirledik. İlçelerde dahil her bir fakülteye, yüksekokulla yazışma yapılarak öğrenci talep edildi. Onlarda dönüş yaptı, her bir fakülteden öğrencileri belirlediler. 25 öğrenci har fakülteden bir öğrenci olmak üzere temel kayak eğitimine başladık. Bu faaliyetimizi ilk kez yaptık bundan sonra periyodik olarak planlıyoruz. Kısım kısım öğrenci alıp bunlara kayak eğitimi verilecek. Hocalarımız, antrenörlerimizde bizi destekliyorlar. Ücretsiz öğrencilerimize kayak eğitimi veriyorlar." dedi.

İlk kez kayak takımlarını ayağına takan bir öğrenci, "Bizim oralara kar yok denecek kadar az. Kayağı öğreneceğim aklımın uçundan geçmezdi. Kayak dersi için Ergan'a çıktığımda ve kayakları ayağıma taktığımda çok heyecanlandım. Ama hocalarımız sayesinde kısa sürede kaymayı öğrendim. Muhteşem bir duygu. Kayak yaparak stresimizi de Ergan Dağında atıyoruz. Dersten sonra arkadaşlarla dağa gelip kayak yapmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN