Erzincan'da Aşkale Karma Takımı bölge üçüncüsü oldu, Soner Çelik yarı finalde - Son Dakika
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Erzincan'da Aşkale Karma Takımı bölge üçüncüsü oldu, Soner Çelik yarı finalde

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Erzincan\'da Aşkale Karma Takımı bölge üçüncüsü oldu, Soner Çelik yarı finalde
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Erzincan'da düzenlenen Yükselen Yıldızlar Bölgesel Kros Ligi 2 kilometre yarışlarında Aşkale Karma Takımı erkekler kategorisinde bölge üçüncüsü oldu. Aşkale adına yarışan Soner Çelik de elde ettiği dereceyle Türkiye Yarı Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Erzincan'da düzenlenen Yükselen Yıldızlar Bölgesel Kros Ligi 2 kilometre yarışlarında Aşkale'den gururlandıran bir başarı geldi.

Aşkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü adına yarışlara katılan ve Atletizm Antrenörü Elif Eyüp idaresinde müsabakalara hazırlanan Aşkale Karma Takımı, erkekler kategorisinde başarılı bir performans ortaya koyarak bölge 3'üncüsü oldu.

Aşkale adına yarışan sporculardan Soner Çelik ise elde ettiği dereceyle Türkiye Yarı Finalleri'ne katılmaya hak kazanarak ilçeye ayrı bir gurur yaşattı.

Elif Eyüp: "Çocuklarımızla gurur duyuyoruz"

Müsabakaların ardından değerlendirmede bulunan Atletizm Antrenörü Elif Eyüp, elde edilen başarının disiplinli ve özverili çalışmaların karşılığı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Çocuklarımız uzun süredir büyük bir azim ve disiplinle çalışmalarını sürdürüyor. Erzincan'da aldığımız bu sonuç bizleri çok mutlu etti. Takım olarak bölge üçüncüsü olmamız ve sporcumuz Soner Çelik'in Türkiye Yarı Finalleri'ne katılmaya hak kazanması çalışmalarımızın karşılığını aldığımızı gösteriyor. Bu süreçte her zaman yanımızda olan ve bizlere desteklerini esirgemeyen Aşkale Kaymakamımız Sayın Said Muhammed Bilgin'e ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Sayın Şuayp Gacır'a şahsım ve sporcularımız adına teşekkür ediyorum. Hedefimiz Aşkale'den daha fazla başarılı ve milli sporcu yetiştirmek."

Kaynak: İHA
Soner ÇelikErzincanTürkiyeSporSon Dakika

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