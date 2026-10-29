Erzincan'da Cumhuriyet Kupası'na 96 erkek ve 72 kız olmak üzere 168 sporcu katıldı - Son Dakika
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Erzincan'da Cumhuriyet Kupası'na 96 erkek ve 72 kız olmak üzere 168 sporcu katıldı

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Erzincan\'da Cumhuriyet Kupası\'na 96 erkek ve 72 kız olmak üzere 168 sporcu katıldı
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Erzincan'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası'na 168 sporcu katıldı. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği müsabakalarda 96 erkek ve 72 kız sporcu mücadele etti.

Erzincan'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası müsabakalarına 168 sporcu katıldı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonda, 96 erkek ve 72 kız sporcu mücadele etti.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen müsabakalarla, Cumhuriyet'in değerlerinin yaşatılması, spor kültürünün yaygınlaştırılması ve gençlerin spora teşvik edilmesi amaçlandı.

Organizasyon kapsamında mücadele eden sporculara başarı dilekleri iletilirken, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür edildi.

Kaynak: İHA
ErzincanGençlikGüncelSporSon Dakika

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