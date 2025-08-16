Erzincan'da Mengücek Melik Gazi Menzil Okçuluğu müsabakaları başladı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Erzincan'da düzenlenen müsabakalar, Vali Hamza Aydoğdu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Üzümlü Kaymakamı Buğra Karadağ, Üzümlü Belediye Başkanı Lütfi Yakut, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, protokol üyeleri, sporcular ve vatandaşların katılımıyla başladı.

Programda yaptığı konuşmada, bu topraklarda atılan her okun geleceğe fırlatılan bir ideal olduğunu vurgulayan Vali Hamza Aydoğdu; köklerimizle bağ kurmamızı sağlayan ve bu kadim geleneği sürdüren tüm sporculara ve antrenörlerine teşekkür ederek "Erzincan'a hoş geldiniz." dedi.

Vali Aydoğdu, konuşmasının devamında tarihin, yalnızca taşlarda ve yazıtlarda değil; gönüllerde, hafızalarda ve törelerde de saklandığını belirterek, "Bugün, Mengücek Gazi'nin adıyla mühürlenmiş bu topraklarda hem tarihin hem sporun hem de asaletin izinde bir buluşmaya tanıklık ediyoruz. Üzümlü'nün bereketli ovası, bu iki gün boyunca okçuluğun kalbi, yayların nefesi, nişan taşlarının gölgesi olacak." dedi.

Okçuluğun, göz ile gönlün, beden ile ruhun tam bir uyum içinde olduğu nadir sporlardan biri olduğunu belirten Vali Hamza Aydoğdu, "Türk'ün tarihinde, ok yalnızca bir silah değil; adaletin, disiplinin, sabrın sembolüdür. Yay ise, gücün tevazuyla birleştiği bir emanettir. Bizim medeniyetimizde okçu, yalnızca hedefi vuran kişi değildir; nefsini terbiye eden, sabrın kıvamını bilen, gayesini berrak tutan kişidir." dedi.

23 ilden 48'i kadın, 112'si erkek olmak üzere toplam 160 sporcunun katıldığı müsabakalar, 16-17 Ağustos 2025 tarihlerinde iki gün boyunca Erzincan'ın tarihi, kültürel ve sportif dokusunu yansıtan atmosferde gerçekleştirilecek. - ERZİNCAN