Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü, U13 Türkiye Badminton Şampiyonasında Başarıya İmza Attı - Son Dakika
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Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü, U13 Türkiye Badminton Şampiyonasında Başarıya İmza Attı

Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü, U13 Türkiye Badminton Şampiyonasında Başarıya İmza Attı

Rize'de düzenlenen U13 Türkiye Badminton Şampiyonasında Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü sporcuları ferdi yarışmalarda 2 birincilik ve 1 üçüncülük elde etti. Kaan Erçetin tek erkeklerde ve çift erkeklerde Türkiye şampiyonu olurken, Asya Çinkır çift bayanlarda Türkiye üçüncüsü oldu. Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü takımı ise 140 kulüp arasında Türkiye üçüncüsü olarak başarılı bir performans sergiledi. Erzincanlı Milli Takım Antrenörleri, Erzincan Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Erzincan İl Özel İdaresi'nin desteklerinin büyük önem taşıdığını belirterek, Erzincanlı sporcuları Milli takımlara kazandırmaya devam edeceklerini ifade ettiler.

14.05.2024 08:39
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Rize'de 8-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan U13 Türkiye Badminton şampiyonasında Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü sporcuları ferdi yarışmalarda 2. birincilik birde 3.lük aldılar.

Tek erkeklerde ve çift erkeklerde Kaan Erçetin iki Türkiye şampiyonluğu kazanırken yine çift bayanlarda Asya Çinkır Türkiye 3'ncsü olarak şampiyonada başarıya imza atılar.

Erzincan'ı temsilen şampiyonaya katılan Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü takımlar kulüp sıralaması puanlamasında da 140 kulüp içerisinde Türkiye 3'ncsü oldu.

Erzincanlı Milli Takım Antrenörleri Murad Sönmez ve Uğur Erçetin, "Büyüklerde olduğu gibi küçük sporcularda da başarıyı yakalamaya çalışıyoruz. Erzincan Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün ve Erzincan İl Özel İdaresinin bize maddi ve manevi katkıları bu başarıda çok büyüktür. Erzincan Telekom Spor Kulübümüzde badmintona verdiği destekle ülkemizi uluslararası alanda başarı kazandıran sporcular yetiştirmemizde büyük payı vardır. Biz birlik ve beraberlik içinde Erzincanlı sporcularımızı Milli takımlara kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü, U13 Türkiye Badminton Şampiyonasında Başarıya İmza Attı - Son Dakika
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