Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Türkiye-Azerbaycan milli maçı öncesi milli takımı ziyaret etti - Son Dakika
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Türkiye-Azerbaycan milli maçı öncesi milli takımı ziyaret etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Türkiye-Azerbaycan milli maçı öncesi milli takımı ziyaret etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Türkiye ile Azerbaycan Kadın A Milli Futbol Takımları arasında oynanacak olan milli maç öncesi milli takımı ziyaret etti. Vali Aydoğdu, milli takıma başarılar dileyerek tüm Erzincanlıları maça davet etti.

29.05.2024 09:27
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Türkiye ile Azerbaycan Kadın A Milli Futbol Takımları arasında 31 Mayıs Cuma günü Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumunda oynanacak olan milli maç öncesi antrenman yapan milli takımımızı ziyaret ederek futbolcular ve teknik ekiple görüştü.

Milli maçın Erzincan'da oynanması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine teşekkür eden ve milli takım oyuncularını ve teknik ekibi Erzincan'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Vali Aydoğdu, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde milli takımımıza başarılar dileyerek, tüm Erzincanlıları milli takıma destek olmaları için 31 Mayıs Cuma günü 13 Şubat Şehir Stadyumuna davet etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Türkiye-Azerbaycan milli maçı öncesi milli takımı ziyaret etti - Son Dakika
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