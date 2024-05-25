Erzincanlı güreşçi Elvira Kamaloğlu U23 Avrupa Şampiyonası\'nda gümüş madalya kazandı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaşayan Ahıska Türklerinden başarılı güreşçi Elvira Kamaloğlu, Azerbaycan'ın Bakü şehrinde yapılan U23 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonasında kadınlar 57 kiloda Elvira Kamaloğlu gümüş, 72 kiloda Bükrenaz Sert bronz madalya kazandı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyona kadınlar ve serbest stil müsabakalarıyla devam edildi. Elvira, ev sahibi ülkeden Zhala Aliyeva'ya 5-3 yenildi. Milli sporcu şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı. 72 kiloda mindere çıkan Bükrenaz Sert, üçüncülük maçında Azerbaycan'dan Marziya Sadigova'yı 13-0 yenerek bronz madalyayı elde etti.
Organizasyonda 53 kiloda Şevval Çayır, 65 kiloda Nesrin Baş ise bronz madalya maçlarını kaybetti. - ERZİNCAN
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