Erzincanlı Minik Sporcular Milli Takıma Davet Edildi

Spor

Erzincan'da küçük yaşlarda badminton sporuna başlayan minik sporcular, düzenli ve planlı çalışmanın sonucunda milli takıma girme başarısını elde ettiler.

11-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan İstanbul Youth International 2024 Minikler, Küçükler ve Gençler Turnuvası'na katılmak üzere Erzincan'dan 15 sporcu milli takıma davet edildi. 9 ile 15 yaş arasındaki sporcular, ilk kez milli takımda yer almanın heyecanını yaşıyor.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan antrenörler tarafından yetiştirilen sporcular, bu uluslararası turnuvada ilk madalyalarını almayı hedefliyorlar. Sporcuların bu büyük başarısı, Erzincan'da sporun gelişimi adına önemli bir adım olarak görülüyor. - ERZİNCAN