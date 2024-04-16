Erzincanlı Sporcular Avrupa Şampiyonasında Bronz Madalya Kazandı

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Avrupa Büyükler Badminton Şampiyonası'nda kazandıkları bronz madalya ile Türkiye'nin çiftlerde ilk Avrupa şampiyonası madalyası olarak tarihe geçen Erzincanlı Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanında coşkuyla karşılandı.

Avrupa Büyükler Badminton Şampiyonası'nda Türkiye'ye bronz madalya kazandıran Erzincanlı milli sporcular Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci; Vali Hamza Aydoğdu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, sporcuların aileleri ve arkadaşları tarafından karşılandılar.

Vali Hamza Aydoğdu, 8-14 Nisan 2024 tarihleri arasında Almanya'da düzenlenen şampiyonada tarih yazarak, çift kadınlarda ilk defa Türkiye'ye bronz madalya kazandıran milli sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - ERZİNCAN