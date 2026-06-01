Erzincanspor Aidatları Tartışma Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincanspor Aidatları Tartışma Yarattı

Erzincanspor Aidatları Tartışma Yarattı
01.06.2026 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincanspor'da yıllık üye aidatları 3 bin TL, giriş ücreti 5 bin TL olarak belirlendi. Üyeler tepki gösterdi.

Erzincanspor Olağanüstü Genel Kurulu'nda alınan kararlar arasında en çok tartışılan konu yıllık üye aidatlarının artırılması oldu. Genel kurulda yapılan oylamada yıllık üye aidatı 3 bin TL, kulübe ilk giriş üyelik ücreti ise 5 bin TL olarak kabul edildi.

Kulübün tüzüğünde yapılan değişikliklerle birlikte "24 Erzincanspor" olan kulüp ismi "Erzincanspor" olarak değiştirilirken, genel kurulda üyelerin beğenisine sunulan yeni logo ise yeterli desteği alamadı.

Aidat ücretlerinin belirlenmesinin ardından bazı kongre üyeleri karara tepki gösterdi. Yıllık 3 bin liralık aidatın yüksek olduğunu savunan üyeler, bu rakamın birçok üyenin ödeme gücünü aşabileceğini ve kulüpteki üye sayısında düşüşe neden olabileceğini ileri sürdü.

Genel kurulda söz alan bazı üyeler, Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'da yıllık üye aidatının bin lira seviyesinde olduğunu hatırlatarak, Erzincanspor'da belirlenen rakamın yüksek olduğunu ifade etti.

Karara tepki gösteren üyeler, "Bu rakamı kimse ödemez. Amaç üye sayısını artırmak mı, düşürmek mi?" görüşünü dile getirirken, aidatların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Öte yandan, genel kurulda alınan karar doğrultusunda yeni aidat tarifesinin yürürlüğe gireceği öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzincanspor Aidatları Tartışma Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayısın son gününde kar sürprizi Mahsur kalan vatandaşlar var Mayısın son gününde kar sürprizi! Mahsur kalan vatandaşlar var
370 bin TL’lik kurbanı 210 bin TL’ye aldı, sorduğu soru olay oldu 370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
Görevi başında şehit düşen Yusuf Ergün, ebediyete uğurlandı Görevi başında şehit düşen Yusuf Ergün, ebediyete uğurlandı
Nijerya’nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri Galatasaray taraftarı şoke oldu Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri! Galatasaray taraftarı şoke oldu
Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey... Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey...
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle

10:56
Meclis’te kritik salı Özgür Özel’in “Kilitli kapı“ için formülü hazır
Meclis'te kritik salı! Özgür Özel'in "Kilitli kapı" için formülü hazır
10:55
Fener taraftarını delirten Ederson orta sahadan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı
Fener taraftarını delirten Ederson orta sahadan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı
10:33
ABD’li yayıncıya İstanbul’da taksi şoku Kartından 7 bin 300 TL çektiler
ABD'li yayıncıya İstanbul'da taksi şoku! Kartından 7 bin 300 TL çektiler
10:32
Ev sahipleri dikkat Bugün son gün, ödemeyene ceza var
Ev sahipleri dikkat! Bugün son gün, ödemeyene ceza var
09:57
Netanyahu: Beyrut’un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
09:31
8 kişinin yanarak can verdiği otobüs kazasında şoförle ilgili isyan ettiren detay
8 kişinin yanarak can verdiği otobüs kazasında şoförle ilgili isyan ettiren detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 11:02:46. #7.12#
SON DAKİKA: Erzincanspor Aidatları Tartışma Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.