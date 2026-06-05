Erzincanspor\'da Yeni Teknik Direktör Mustafa Sarıgül

TFF 2. Lig ekiplerinden Erzincanspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Sarıgül'ü getirdi.

13 Şubat Şehir Stadı'nda düzenlenen imza töreninde Erzincanspor ile Mustafa Sarıgül arasında 1 yıllık sözleşme imzalandı. Törene Kulüp Başkanı Alaattin Yavuz Güneş, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı. İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Alaattin Yavuz Güneş, yeni sezonun hedeflerle dolu bir dönem olacağını belirterek, Sarıgül'ün takımı belirlenen hedeflere ulaştırabilecek isimlerden biri olduğuna inandıklarını söyledi.

Teknik direktör Mustafa Sarıgül ise Erzincan'da yeniden görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, taraftarların keyifle izleyeceği ve futbol kamuoyunun takdir edeceği bir takım oluşturmak için çalışacaklarını ifade etti. - ERZİNCAN