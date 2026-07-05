Erzincanspor Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
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Erzincanspor Genel Kurulu Yapıldı

Erzincanspor Genel Kurulu Yapıldı
05.07.2026 22:21
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Erzincanspor, Olağanüstü Genel Kurul'da Erzincanspor Futbol Yatırımları A.Ş. unvanıyla faaliyet gösterecek.

Erzincan spor'un Olağanüstü Genel Kurulu, yeterli çoğunluğun sağlanmasının ardından gerçekleştirildi. Kongrede alınan kararlarla kulüp, yeni dönemde faaliyetlerini "Erzincanspor Futbol Yatırımları A.Ş." unvanıyla sürdürecek.

Daha önce 31 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel kurulda adını "24 Erzincanspor"dan "Erzincanspor" olarak değiştiren ve dernek statüsünden spor kulübü statüsüne geçen kırmızı-siyahlılar, ertelenen olağanüstü genel kurulunu 240 delegenin katılımıyla tamamladı.

Genel kurulun en önemli gündem maddesi olan şirketleşme teklifi, delegelerin oy birliğiyle kabul edildi. Alınan kararla kulübün yeni sezonda Erzincanspor Futbol Yatırımları A.Ş. çatısı altında faaliyet göstermesi kararlaştırıldı.

Kongrede ayrıca kulübün kurumsal kimliğinde de değişikliğe gidildi. Tüzük değişikliği kapsamında kulüp armasında yer alan "24" ibaresi kaldırılarak yerine "Erzincanspor" ifadesi eklendi. Yeni logo da delegelerin onayıyla kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Genel kurulda konuşan Erzincanspor Kulüp Başkanı Alaattin Yavuz Güneş, şirketleşme sürecine ilişkin kamuoyunda oluşan soru işaretlerine açıklık getirdi.

Güneş, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonunun onay sürecinin devam ettiğini belirterek, "Kurulan Anadolu şirketinin yüzde 100 sermayesi Erzincanspor Kulübüne aittir. Şu ana kadar herhangi bir hisse devri ya da pay dağılımı söz konusu değildir. Onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından A ve B hisse listeleri oluşturulacak. Yatırımcıların alacağı paylar, TFF nezdinde devam eden değerleme süreci sonunda belirlenecek. Hisselerin oranı kulübe yapılacak yatırımın büyüklüğüne göre şekillenecektir." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hazırlıklarına ilişkin de bilgi veren Güneş, transfer çalışmalarında önemli mesafe kat ettiklerini belirterek, "Kadromuzun yaklaşık yüzde 85'ini oluşturduk. Transfer komitemiz, gelecek vadeden genç oyuncularla görüşmelerini titizlikle sürdürüyor." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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