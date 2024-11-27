Erzurum ASH Spor Kulübü'nün hentbol galibiyeti - Son Dakika
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Erzurum ASH Spor Kulübü'nün hentbol galibiyeti

Erzurum ASH Spor Kulübü\'nün hentbol galibiyeti

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) Gençlik Spor Kulübü, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Spor Kulübü'nü 29-28 yendi.

27.11.2024 13:00
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Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) Gençlik Spor Kulübü, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Spor Kulübü'nü 29-28 yendi.

Türkiye Kadınlar Hentbol 2. Liginde mücadele eden Erzurum ASH Spor Kulübü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Spor Kulübü ile Ilıca'daki spor salonunda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada rakibi karşısında üstün oyun sergileyen Erzurum ekibi ilk yarıyı 17-14 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Erzurum Aile Spor Politikalar Spor Kulübü karşılaşmadan 29-28 galip ayrılarak gelecek haftalar için ümit verdi.

Ebubekir Boyraz, Ahmet Şimşek hakem ikilisinin yönettiği karşılaşmaya konuk takım Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi başladı. İlk yarıda rakibi karşısında üstünlüğü eline geçiren Erzurum ASH ekibi, özellikle kontra ataklarla bir anda rakibi karşısında 6 sayı farka ulaştı. Daha sonra kendisini toparlayan konuk edil farkı iki ye kadar indirse de ilk yarıyı 17-14 mağlup tamamladı.

Üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren ev sahibi ekip, rakibine karşı üstünlüğünü son dakikaya kadar korudu. Karşılaşmanın son dakikasına girilirken skorda 28-28 eşitliği sağlayan konuk ekip, galibiyet için ümitlenirken ASP ekibi son saniyelerde attığı golle sahadan 29-28 galip ayrılmayı başardı.

Erzurum'un ilk kadın hentbol takımı olma özelliğini taşıyan ASP Spor Kulübü, Türkiye Kadınlar Hentbol 2. Ligin de ki ilk yılında verdiği mücadele ile gelecek yıllar için ümit veriyor.

Takım baş antrenörü Gökçe Çevik Tarhan, ligde henüz ilk yılları olmasına rağmen takımın sergilediği oyundan memnun olduğunu söyledi. Sınırlı imkanlara rağmen alınan sonuç ve sergilenen oyunun ümit verici olduğunu söyleyen Tarhan, "Erzurum tarihinde bir ilki gerçekleştirerek Türkiye Hentbol Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandık. Tarihte ilk kez bir kadın hentbol takımı ligde mücadele ediyor. İlk yılımızda sezona kötü başlasak da sergilediğimiz oyun sadece bizi değil bir çok hentbol otoriteri tarafından takdir ediliyor. Takımdaki bu birlik ve beraberliğimizi ekip olma ruhumuzu sürdürdüğümüz sürece daha başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Oyuncularımı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi karşısında sergiledikleri oyun ve verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Çok güzel bir oyun sergilediler kendilerine verilen görevi harfiyen yerine getirdiler. Kendilerini bir kez daha kutluyorum. Ayrıca bize her türlü imkanı sağlayan ve her zaman arkamızda olarak destek veren kulüp ve kurum yöneticilerimize de teşekkür ediyor şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.

Öte yandan Erzurum Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut'ta Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Spor Kulübü karşısında alınan galibiyetten dolayı sporcularını tebrik etti. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirten Aykut, "Biz sadece hentbol branşında değil aynı zamanda, boks, kick boks, atletizm, basketbol, voleybol, güreş, curling, buz hokeyi gibi branşlarda da faaliyet gösteriyoruz. Kurumumuzun imkanları ve değerli iş insanlarımızın desteği ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sporcularımı almış oldukları bu galibiyetten dolayı tekrar kutlarken, bize desteklerini esirgemeyen saygıdeğer iş insanlarımıza da teşekkür ediyorum." diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurum ASH Spor Kulübü'nün hentbol galibiyeti - Son Dakika

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