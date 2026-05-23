EBBSK BAL\'da kaldı: Oltu 25 Mart\'ı 3 golle geçti

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Oltu 25 Mart Spor Kulübü arasında oynanan play-out mücadelesini 3-0 kazanan Erzurum temsilcisi, gelecek sezon da Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Bölgesel Amatör Lig'de kalma mücadelesinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Erzurum Süper Amatör Lig şampiyonu Oltu 25 Mart Spor Kulübü, Kazım Karabekir Stadyumu yanındaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 1 Nolu Saha'da karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı hakemler İrfan Çağrı Baş yönetti

Maça etkili başlayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 44'üncü dakikada Selahattin Seyhun'un golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının uzatma dakikalarında sahneye çıkan Kemalata Döner, 45+3'te attığı golle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı Erzurum ekibinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Büyükşehir ekibi, 60'ıncı dakikada Kemalata Döner'in kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetmesiyle skoru 3-0'a taşıdı.

Oltu 25 Mart Spor Kulübü'nde Doğukan Ekmekçi, 67. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca mücadeleyi 3-0 kazanan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, gelecek sezon da Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etme hakkını elde etti. Oltu 25 Mart Spor Kulübü ise Erzurum Süper Amatör Lig'de yoluna devam edecek. - ERZURUM