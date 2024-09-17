Erzurum'da Antrenör Eğitim Programı Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Erzurum'da Antrenör Eğitim Programı Tamamlandı

Erzurum\'da Antrenör Eğitim Programı Tamamlandı

Erzurum'daki antrenör eğitim programları sona erdi, adaylar saha çalışmalarına devam edecek.

17.09.2024 10:56
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Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından Erzurum'da düzenlenen antrenör eğitim programlarında Eylül ayı faaliyetleri, A 27.2, UEFA B 47.2, UEFA B 48.2, UEFA B 49.2 ve UEFA B 50.2 programları ile tamamlandı.

Yüz yüze etapların sona ermesinin ardından aday antrenörler, kendilerine verilen konular üzerinden saha çalışmalarına kulüplerinde devam ederek yeterlik seviyelerini artıracak. Her bir çalışma sonrası hazırladıkları sunumları antrenör eğitimcileri desteği ile bire bir olarak değerlendirilerek kendilerine geri bildirim verilecek. Süreç sonunda yeterlik seviyelerini ve antrenörlük becerilerini artıran aday antrenörler eğitimlerini tamamlayacak.

Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin eğitimlerin tamamlanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, "Ocak ayı itibarı ile başladığımız programların ikinci etap yüz yüze eğitimlerini tamamladık. Eğitim programlarımız UEFA C güncelleme ve UEFA Kaleci B eğitimleri ile devam ediyor. En kısa sürede yeniden başvuruları açarak antrenör eğitim programlarına devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezindeki eğitimlerde antrenör eğitimcileri Murat Kaya, Ozan Yılmaz, Furkan Köseoğlu, Altan Aksoy, Aşkın Çift, Aydın Yılmaz, Seyit Cem Ünsal, Ömer Aysan Barış, Sercan Görgülü, Aykut Canik ve Ahmet Gün görev aldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurum'da Antrenör Eğitim Programı Tamamlandı - Son Dakika

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