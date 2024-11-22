Erzurum\'da Bisiklet Yetenek Taraması

Spor

Erzurum'da bisiklet antrenörü Ömer Faruk Demir, okullarda yetenek taraması yapıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde görevli bisiklet antrenörü Demir, bu branşta yetenekli çocukları tespit etmek için okullarda yetenek taraması yapıyor.

Bu kapsamda Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu ile Atatürk Ortaokulu'nu ziyaret eden Demir, burada kask ve eldiven taktırıp bisiklet sürdürdüğü öğrencilerden yetenekli olanları tespit etti.

Taramalarda öğrencilere güvenli bisiklet eğitimi de veren Demir, geleceğinin bisiklet şampiyonlarını yetiştirmek için her hafta okullarda tarama yaparak keşfettiği öğrencileri özel eğitime alıyor.