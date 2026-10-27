Erzurum'da Galatasaray taraftarları 2-1'lik derbi galibiyetini gece kutladı - Son Dakika
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Erzurum'da Galatasaray taraftarları 2-1'lik derbi galibiyetini gece kutladı

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Erzurum\'da Galatasaray taraftarları 2-1\'lik derbi galibiyetini gece kutladı
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Erzurum\'da Galatasaray taraftarları 2-1\'lik derbi galibiyetini gece kutladı
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenmesi Erzurum'da kutlandı. Erzurumlu taraftarlar Cumhuriyet Caddesi'nde korna çalıp bayrak salladı, kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ın, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etmesi, Erzurum'da sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Erzurumlu Galatasaray taraftarları sokaklara döküldü. Araçlarıyla şehrin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Caddesi'ne çıkan yüzlerce taraftar; korna çalıp, sarı-kırmızılı bayraklar sallayarak ve tezahüratlarla galibiyet sevincini yaşadı. Kutlamalar nedeniyle Cumhuriyet Caddesi'nde uzun araç kuyrukları oluşurken, ortaya çıkan renkli görüntüler şampiyonluk kutlamalarını aratmadı.

Erzurum'daki kutlamalar gece geç saatlere kadar devam etti.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet CaddesiTrendyol Süper LigGalatasarayFenerbahçeErzurumGüncelSporSon Dakika

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