Erzurum\'da Gençlik ve Spor Faaliyetleri

Erzurum'da 2026 yılı itibarıyla; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 11 bin 476 faaliyet gerçekleştirildi, 100 bin 60 lisanslı sporcuya ulaşıldı.

Vali Aydın Baruş, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İl Müdürü Levent Çamur tarafından yürütülen çalışmalar, devam eden yatırımlar ve planlanan projelere ilişkin kapsamlı bir brifing sunuldu. Sunumda; il genelinde faaliyet gösteren 10 gençlik merkezi, 251 spor kulübü, 137 spor tesisi, 18 yurt ve 19 bin 703 kişi kapasiteli yurt altyapısı ile gençlere ve sporculara sunulan hizmetler detaylı şekilde ele alındı.

Ayrıca antrenör dağılımları, tesislerin kullanım yoğunluğu, okul sporları organizasyonları ve "Sporda İlk Adım Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmeler paylaşıldı. Gençlik hizmetleri kapsamında düzenlenen sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetler ile yurt hizmetlerinde sunulan barınma ve sosyal destek imkanları da ele alınarak, gençlerin çok yönlü gelişimine yönelik çalışmaların artarak devam ettiği vurgulandı. Erzurum'da gençlik ve spor alanında yürütülen hizmetlerin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade eden Vali Aydın Baruş, yapılan yatırımların ve projelerin gençlerin fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Vali Baruş, devam eden projelerle birlikte ilin spor altyapısının daha da ileri seviyeye taşınacağını ifade etti. - ERZURUM