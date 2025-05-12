Erzurum'da Tenis İl Birinciliği Heyecanı - Son Dakika
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Erzurum'da Tenis İl Birinciliği Heyecanı

Erzurum\'da Tenis İl Birinciliği Heyecanı

Minikler ve Küçükler Tenis İl Birinciliği'nde dereceye girenlere madalya ve kupaları verildi.

12.05.2025 11:56
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Okullar arası Minikler ve Küçükler Tenis İl Birinciliği müsabakaları yapıldı. Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Sezonu Okul Sporları kapsamında yapılan Minikler ve Küçükler Tenis İl Birinciliği, Mevlana Vadisi Kapalı Tenis Kortlarında yapıldı. 14 - 29 Nisan 2025 tarihlerinde Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Okul Sporlarında öncelikle minikler müsabakaları yapıldı. Minik erkekler kategorisinde 1. Aydın Doğan İlkokulu oldu 2. TED koleji İlkokulu, 3. Özel Güneş İlkokulu, 4. Özel Bilkent İlkokulu oldu. Minik kızlar kategorisinde 1. Bahçeşehir koleji İlkokulu birincilik kürsüsüne çıktı. 2. Sınav Koleji İlkokulu, 3. Aydın Doğan İlkokulu, 4. Güneş İlkokulu oldu.

Okul Sporları Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Küçükler Tenis İl Birinciliğinde ise erkeklerde 1. Güneş Ortaokulu, 2. Süheyla Sıtkı Alp ortaokulu, 3. Açı Koleji Ortaokulu, 4. Bilkent Ortaokulu oldu. Küçük kızlarda: 1. Süheyla Sıtkı Alp Ortaokulu 2. Güneş ortaokulu 3. TOKİ Ortaokulu 4. TED Koleji Ortaokulu oldu.

İl Birinciliğinde dereceye giren takımların kupa ve madalyaları GSİM Spor Şube Müdürü Ömer Karslı, Tenis İl Temsilcisi Yıldırım Gündoğdu ve davetliler tarafından verildi. Spor Şube Müdürü Ömer Karslı, dereceye giren sporcuları tebrik ederken, Erzurum'u Bölge Birinciliğinde temsil edecek olan okullara da başarı dileklerini iletti.

Erzurum GSİM Tenis Antrenörü Yıldırım Gündoğdu ise yaptığı açıklamada, "Bu çocukları ben çalıştırıyorum. Onların şampiyon olması ve kürsüye çıkması beni gururlandırdı. İnşallah Türkiye finallerine katılacağız. Bize destek veren İl Müdürümüz Levent Çakmur'a, Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez'e Şube Müdürlerimiz Ömer Karslı ve Yaşar Elen ile tesisin kapılarını bize açan Hasan Polat'a teşekkür ederim" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurum'da Tenis İl Birinciliği Heyecanı - Son Dakika

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