Erzurum'da Üniversiteler Arası Kar Voleybolu Şampiyonası Sonuçlandı - Son Dakika
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Erzurum'da Üniversiteler Arası Kar Voleybolu Şampiyonası Sonuçlandı

Erzurum\'da Üniversiteler Arası Kar Voleybolu Şampiyonası Sonuçlandı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Kar Voleybolu Şampiyonası sona erdi. Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılan şampiyonaya 22 üniversiteden yaklaşık 100 sporcu katıldı. Erzurum Voleybol İl Temsilcisi Ragıp Koçak, organizasyonun başarılı geçtiğini ve bundan sonra uluslararası kar voleybolu yarışmalarına da ev sahipliği yapacaklarını belirtti. Müsabakalar sonunda derece giren üniversiteler açıklandı.

13.02.2024 15:59  Güncelleme: 16:19
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Kar Voleybolu Şampiyonası sona erdi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde organize edilen şampiyonaya 22 üniversiteden yaklaşık 100 sporcu katıldı.

Erzurum Voleybol İl Temsilcisi Ragıp Koçak, AA muhabirine, organizasyonun bugün yapılan final maçlarıyla tamamlandığını söyledi.

Müsabakaların heyecanlı geçtiğini belirten Koçak, "Çok güzel ve zevkli bir organizasyon gerçekleştirdik. Gelenler oldukça memnun kaldı. Eğlence, müzik ve kar voleybolu hepsi bir aradaydı. Bundan sonra kar voleybolunda sadece ulusal değil de uluslararası anlamda da yarışmalara ev sahipliği yapacağız. 13-15 Mart tarihlerinde Avrupa Kar Voleybolu turnuvasına ev sahipliği yapacağız. Uluslararası müsabakaları her yıl şehrimizde düzenlemeye çalışacağız çünkü bu kapasiteye geldik." diye konuştu.

Müsabakalar sonunda derece giren üniversiteler şöyle:

Kadınlar

1- Atılım Üniversitesi

2- Başkent Üniversitesi

3- Kırıkkale Üniversitesi

Erkekler

1- Erciyes Üniversitesi

2- Beykoz Üniversitesi

3- Atatürk Üniversitesi

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Erzurum'da Üniversiteler Arası Kar Voleybolu Şampiyonası Sonuçlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da Üniversiteler Arası Kar Voleybolu Şampiyonası Sonuçlandı - Son Dakika
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