Başkan Sekmen\'e Erzurum temalı forma

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e nezaket ziyaretinde bulundular.

Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e 'Erzurum Temalı Forma' hediye eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Aynı zamanda Erzurumspor Onursal Başkanımız olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ile Erzurum Sporu üzerine verimli istişarelerde bulunduk. Şehrimizin önemli değeri olan Erzurumspor'la ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Sadece Erzurumspor değil, şehrimizin Sporuna verdiği kıymetli destekler, katkılar ve nazik ev sahipliği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi. - ERZURUM