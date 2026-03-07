Başkan Sekmen'e Erzurum temalı forma - Son Dakika
Başkan Sekmen'e Erzurum temalı forma

Başkan Sekmen\'e Erzurum temalı forma
07.03.2026 13:43  Güncelleme: 13:44
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e nezaket ziyaretinde bulunarak Erzurumspor üzerine istişarelerde bulundular.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e nezaket ziyaretinde bulundular.

Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e 'Erzurum Temalı Forma' hediye eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Aynı zamanda Erzurumspor Onursal Başkanımız olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ile Erzurum Sporu üzerine verimli istişarelerde bulunduk. Şehrimizin önemli değeri olan Erzurumspor'la ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Sadece Erzurumspor değil, şehrimizin Sporuna verdiği kıymetli destekler, katkılar ve nazik ev sahipliği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
