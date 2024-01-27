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Erzurum Kazım Karabekir Stadı Yenileme Projesi Sona Doğru - Son Dakika
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Erzurum Kazım Karabekir Stadı Yenileme Projesi Sona Doğru

Erzurumspor taraftarının merakla beklediği Kazım Karabekir Stadı yenileme projesi son aşamaya doğru ilerliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, projenin tamamlanmasının ardından stadın modern ve görkemli bir yapıya kavuşacağını belirtti. Yeni stadın FIFA ve UEFA kriterlerine uygun olacağı ve milli maçların oynanabileceği bir stadyum haline geleceği ifade edildi. Projenin tamamlanmasının ardından Mayıs ayında inşaat çalışmalarına başlanacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı Yenileme Projesi Sona Doğru
27.01.2024 - 11:42,
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Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda yenileme projesi ile alakalı sona doğru gelindi.

Erzurumspor taraftarının merakla beklediği stat projesi son aşamaya doğru geliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, firmanın stad projesini 15 Şubat'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teslim edeceğini söyledi.

Yeni stattın görünümü ve modernliği ile Erzurum'un sembolü olacağını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, stadın son durumu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Erzurum'un seveceği ve hayranlıkla göreceği bir stat olacak. Bu bir tadilat projesi değil. Bütün kesimlerin fikir ve görüşlerini aldık. Görünümü ve modernliği ile şehrimizin en önemli sembollerinden biri olacak. Kazım Karabekir Stadı'nın yenileme projesi kapmasında stadın yüzde 80'lik bölümü değişecek. Proje sonrası ihale yapım ihalesi yapılacak. FIFA ve UEFA Kriterlerine uygun hazırlanan ve son dönemlerde ülkemize kazandırılan diğer modern statlardan farksız bir görünüme kavuşturulacak olan Kazım Karabekir Stadı'nın projesi, yüklenici proje firması tarafından 15 Şubat'ta edilecek." dedi.

"Mayıs ayında ilk kazma vurulacak"

Kazım Karabekir Stadı'nın yenileme projesi 14 Şubat'ta teslim edildikten sonra, liglerin bitimiyle birlikte Mayıs ayında stada kazma vurulacağını ifade eden Öztürk, " Stat bittiğinde FIFA ve UEFA Kriterlerine uygun olacak. Milli maçların oynanacağı bir stadyum haline kavuşturulacak. Stat tamamlandığında ülkemizdeki lüks statların özelliklerini taşıyacak. Stadın yeni zemini hibrit çim olacak. Tribünlerde ısıtma sistemiyle taraftarların kışın rahat bir ortamda maç izlenmesi sağlanacak. 25 tane 10'ar kişilik dev locaların olacağı Kazım Karabekir Stadı'nın bünyesinde fuaye alanları, bilet gişeleri, Erzurumspor Store ve kafeteryalar ile yaşam alanları olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı yenileme yapılacak olan Kazım Karabekir Stadı için yoğun çalışırken, stat projesi tamamlandığında herkesin hayranlıkla gelebileceği modern bir görünüme kavuşacak. " diye konuştu.

Stadın yapım aşamasında Erzurumspor'un maçlarını nasıl ve nerede oynayacağı, stadın yapım şeklini parça parça mı yoksa bütün halinde mi olacağı gibi sorular ise Mayıs ayında yapılacak olan ihale sonrası ortaya çıkacak. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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