Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi kız ve erkek takımlarıyla Avrupa\'da şampiyon oldu

Hırvatistan'ın Pore kentinde düzenlenen ESSF Multi Sport Events kapsamında gerçekleştirilen Okullar Avrupa Kros Şampiyonası'nda Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi tarihi bir başarıya imza attı.

Şampiyonada ülkemizi temsil eden Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi'nin kız ve erkek takımları, kendi kategorilerinde Avrupa şampiyonu olarak büyük bir başarı elde etti.

Takım halinde Avrupa birinciliğine ulaşan sporcular, ferdi sıralamada da önemli dereceler kazandı.

Erkekler kategorisinde Atakan Enes Çiçek, Ömer Aslan ve Yiğitcan Demir, kızlar kategorisinde ise Semanur Yazgan ve Derya Karadağ elde ettikleri derecelerle başarıya önemli katkı sağladı.

Beden Eğitimi Öğretmenleri ve antrenörleri Fesih Doğan ile İsmail Güzeloğlu yönetiminde hazırlanan sporcuların elde ettiği bu başarı, Erzurum spor camiasında büyük sevinç yaşattı.

Kız ve erkek takımlarının aynı şampiyonada Avrupa birinciliği elde etmesi, Türk okul sporları adına da önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti.