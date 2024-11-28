Erzurum Spor Müdürleri'nden Belediye Başkanına Ziyaret - Son Dakika
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Erzurum Spor Müdürleri'nden Belediye Başkanına Ziyaret

Erzurum Spor Müdürleri\'nden Belediye Başkanına Ziyaret

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ve Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'ı ziyaret ederek destekleri için teşekkür etti. Ziyarette, şehre kazandırılacak spor yatırımları üzerinde istişare yapıldı.

28.11.2024 11:48  Güncelleme: 11:50
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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'ı ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez, Yakutiye Belediye Başkanımız Dr. Mahmut Uçar'ı ziyaret ederek, kuruma verdiği destekleri için teşekkür ederek, Türk Bayraklı pano hediye ettiler. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette spor faaliyetleri ve şehre kazandırılacak olan spor yatırımları için istişare yaptılar.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çakmur ve Dönmez'e teşekkür etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ise, "Göreve geldiğimiz günden beri Yakutiye Belediye Başkanımız Dr. Mahmut Uçar, adete bir dediğimizi iki etmedi. Sağ olsun bu süreçte çok desteğini gördük. Şehrimize kazandıracağı yeni spor projeleri hakkında istişare yaptık. Kurum ve kuruluşların dayanışması çok önemli. Yakutiye Belediyesi de bizim en büyük paydaşlarımızdan biri. Belediye Başkanımız Mahmut beye desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurum Spor Müdürleri'nden Belediye Başkanına Ziyaret - Son Dakika

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