Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ev sahipliğinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Salon Futbolu Bölgesel Lig müsabakalarında Kadınlar kategorisinde sonuçlar belli oldu.
Erzurum Teknik Üniversitesi üçüncü, Atatürk Üniversitesi ikinci ve Gümüşhane Üniversitesi 1. Sırada yer aldı. Kupa törenine katılan (ETÜ) Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak kıyasıya rekabetin ve centilmence mücadelelerin sergilendiği turnuvada derece alan takımları tebrik ederek şampiyon olan Gümüşhane Üniversitesine kupasını takdim etti.
9 kadın ve erkek takımının katıldığı şampiyonada; Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi takımları grup birinciliği için mücadele ediyor. - ERZURUM
Son Dakika › Spor › Erzurum Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Salon Futbolu Bölgesel Lig müsabakalarında Kadınlar kategorisinde sonuçlar belli oldu - Son Dakika
Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Kriket T-20 Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası 22-26 Nisan tarihleri arasında Denizli'de yapılacak. Şampiyonada 8 ilden 13 takım mücadele edecek.
Çaykur Rizespor'un 23 yaşındaki futbolcusu Muhammet Taha Şahin, Avrupa kupaları hedefleri olduğunu belirterek, "Her maç bizim için bir final" dedi. Şahin, Başakşehir maçı öncesi yaptığı açıklamada, takımın hedeflerine ulaşmak için her maça final gibi çıktıklarını vurguladı. Ayrıca Türkiye Milli Takımı'na gitmek istediğini ve Rizespor'un taraftarının kendileri için itici bir güç olduğunu söyledi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Nehri kenarı ile İzzet Arseven Kent Ormanı'nda yapılan Millet Bahçesi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sezer, piknik alanları, spor sahaları, çocuk oyun alanları, bisiklet ve gezi yolu, kütüphane ve vatandaşların kullanacağı iskele gibi sosyal donatıların bulunduğu alanda çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Sezer, Millet Bahçesi'nin vatandaşlara huzurlu bir ortamda daha kaliteli hizmet sunacağını ifade ederek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ'ye teşekkür etti.
Nilüfer Belediyespor Kulübü sporcuları, Kosova'da düzenlenen karate müsabakalarında elde ettiği başarılı mücadelelerin ardından 2 altın, 1 bronz madalya kazandı.
Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, engelli bireylerin sosyalleşmesini sağlamak amacıyla bahçe oluşturdu. Fidan dikimiyle birlikte öğrencilerin yardımlaşma ve iş birliği yapmasını teşvik eden merkez, aynı zamanda çevre bilincini de aşılamayı hedefliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, engelli bireylerin başarılarına ortak olmanın önemine vurgu yaparak, emeği geçenlere teşekkür etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?