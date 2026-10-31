Erzurumlu Furkan Akar, Dünya Turu 2\'de 1000 metrede çeyrek finale kaldı

Milli sporcu Furkan Akar, ISU Short Track Dünya Turu 2 yarışmalarında erkekler 1000 metre kategorisinde gösterdiği başarılı performansla adını çeyrek finale yazdırdı.

Erzurumlu olimpik patenci, uluslararası arenadaki istikrarlı grafiğini sürdürerek short track branşında madalya hedefiyle mücadelesine devam ediyor. Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Furkan Akar, World Tour 2 yarışmasında 1000 metrede çeyrek finale yükselmiştir. Sporcumuza başarılar dileriz" denildi.