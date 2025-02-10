Erzurumlu Muay Thai Sporcuları Bölge Şampiyonasından Madalya ile Döndü

Spor

Erzurum'u temsilen Muay Thai Bölge Şampiyonasına katılan sporcular madalya ile döndü.

Erzurumlu muay thaiciler Elazığ'dan madalya ile döndü. Antrenör Ümit Bingöl nezaretinde maçlara çıkan sporcuları milli takım ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kick Boks Antrenörü Emre Şahin yalnız bırakmadı. Elazığ'da yapılan Muay Thai Bölge Şampiyonasında Muhammet Emir Çınar ile Muhammet Emin Özdoğan gümüş madalya alarak ikinci oldu. Şampiyonada Alperen Bingöl ile Abdussamet Ürüşan ise bronz madalya elde ettiler. Antrenör Ümit Bingöl ile sporcularının başarısına Kick Boks Milli Takım antrenörü Emre Şahin de ortak oldu.

Antrenör Ümit Bingöl, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez'e teşekkür etti. - ERZURUM